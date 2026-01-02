'Anderlecht mikt hoog en gaat concurrentie aan met Liverpool en Barcelona'

Foto: © photonews

RSC Anderlecht wil zich deze winter als het even kan gaan versterken. Daarbij zijn ze nu ook uitgekomen bij een 17-jarig toptalent. De concurrentie voor hem is echter niet minnetjes, want ook Barcelona en Liverpool hebben hem op de radar staan.

Juan Riquelme Angulo is een van de grootste talenten in het Ecuadoraanse jeugdvoetbal. De spits van Independiente del Valle heeft de aandacht getrokken van FC Barcelona, ​​dat naar verluidt bereid is een aanzienlijke financiële investering te doen om hem te contracteren.

Barcelona lijkt de grootste kanshebber

Independiente del Valle heeft de afgelopen maanden al diverse Ecuadoraanse spelers verkocht, waaronder Deinner Ordóñez en de gebroeders Quintero, een aan Chelsea en de andere twee aan Arsenal. Nu lijkt een grote transfer in het verschiet te liggen met de mogelijke verkoop van Juan Riquelme Angulo.

De 17-jarige spits wordt sterk in verband gebracht met een overstap naar FC Barcelona, ​​dat naar verluidt bereid is meer dan 5 miljoen dollar uit te geven voor de productieve doelpuntenmaker. Hij presteert op hoog niveau in de jeugdteams en moet zijn debuut in de LigaPro nog maken.

RSC Anderlecht gaat de concurrentie aan

Toch zijn er kapers op de kust voor Barcelona. Daarbij wordt volgens BOLAVIP onder meer gewezen naar Real Sociedad, Liverpool en ... RSC Anderlecht. Ook Olivier Renard zou gecharmeeerd zijn door de jonge aanvaller.


Angulo speelde voor de Ecuadoraanse jeugdteams en scoorde vijf doelpunten voor de nationale teams onder 15 en onder 17. Hij is tevens de broer van José "Tin" Angulo, een spits die voor Emelec speelt. Zien we hem binnenkort in ons land? De kans is niet al te groot.

