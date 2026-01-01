Ook de schuld van malaise met DAZN: clubs kunnen gewoon niet anders meer

De Jupiler Pro League wordt steeds jonger. Volgens sporteconoom Wim Lagae is dat geen toeval maar het gevolg van financiële druk en structurele evoluties binnen het Belgische voetbal.

Financiële beperkingen dwingen tot jeugd

De gemiddelde leeftijd in de competitie daalde het afgelopen vijf jaar met één jaar. Steeds meer tieners krijgen speelminuten. Lagae benadrukt dat clubs in een opleidings- en doorverkoopmodel werken. “Eén transfer kan soms een heel inkomstenjaar redden”, klinkt het in Het Belang van Limburg. De noodzaak om binnen de regels van financial fair play te blijven, speelt daarbij een grote rol.

Daarnaast verwijst hij naar de strengere ‘Squad Spend Ratio’. De verhouding tussen loonmassa en operationele inkomsten daalde van 90 naar 80 procent en gaat binnenkort naar 70 procent. Clubs moeten daardoor hun uitgaven verder beperken.

Impact van de onzekerheid rond televisiegelden

Volgens Lagae speelt ook de situatie rond DAZN mee. “Clubs hebben op dit moment geen zekerheid rond de televisiegelden.” Dat gebrek aan duidelijkheid beïnvloedt eveneens de sponsorinkomsten, omdat zichtbaarheid niet gegarandeerd is. Voor veel clubs vallen daardoor inkomsten weg die eerder wel ingecalculeerd waren.

De druk om uitzonderlijke transferopbrengsten te realiseren wordt hierdoor groter. “Op die manier kunnen Belgische clubs hun collectieve verlies doen dalen.” Hij verwijst naar recente voorbeelden bij Antwerp en Anderlecht, waar verliezen de voorbije jaren zwaar doorwogen.

Jong talent als economische hefboom

De duurste uitgaande transfers van de laatste jaren tonen dat vooral spelers tussen 18 en 24 jaar hoge bedragen opleveren. Clubs zetten daarom sterker in op jonge profielen. Lagae gaf aan hoe belangrijk dat kan zijn. “KAA Gent kon met de uitgaande transfer van Jonathan David in 2020 een groot deel van de coronafactuur opvangen.” Ook het doorverkooppercentage van Jeremy Doku leverde Anderlecht een aanzienlijk bedrag op.



Om zulke transfers mogelijk te maken, moeten jonge spelers zichtbaar zijn. De lagere loonkost van jonge spelers maakt die keuze bovendien financieel aantrekkelijk. Volgens Lagae evolueert het Belgische voetbal in dezelfde richting als andere sporten. Jeugdopleiding, scouting en rekrutering worden steeds belangrijker.