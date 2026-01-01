'Sterkhouder Sint-Truiden in verband gebracht met LaLiga-club'

Sint-Truiden is voorlopig de grote revelatie in de Jupiler Pro League. De Kanaries staan op drie punten van leider Union SG en lijken momenteel een zekerheidje voor de Champions' Play-Offs.

Sint-Truiden is onder Wouter Vrancken aan een zeer mooie campagne bezig. Met 39 punten uit 20 gespeelde wedstrijden staat het net achter Club Brugge en Union en mag het misschien zelfs dromen van meer.

Ryotaro Ito naar LaLiga?

Onder meer Ryotaro Ito laat STVV dit seizoen swingen. De Japanse middenvelder van 27 scoorde al 6 goals en deelde al 3 assists uit in alle competities.

Het contract van de speler loopt eind dit seizoen af, waardoor hij komende zomer gratis op te pikken is. Dat brengt de geruchtenmolen op gang. De Spaanse krant Diario de Mallorca vindt de Japanner nu een interessante optie voor de Spaanse eersteklasser Mallorca.

De genoemde bron omschrijft Ito als een speler met goede voeten en spelintelligentie. De middenvelder kan een uitstekende optie zijn om de kern van Mallorca te versterken, dat dertiende is in LaLiga.



Ito belandde in 2023 bij Sint-Truiden. Hij werd toen weggehaald bij Albirex Niigata, een club uit zijn thuisland. Sindsdien speelde hij 92 wedstrijden voor STVV, waarin hij in totaal goed was voor 15 goals en 10 assists.