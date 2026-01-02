Nieuwe topdeal op komst? 'Club Brugge heeft nieuw goudhaantje in het vizier'

Club Brugge speurt continu de markt af op zoek naar nieuwe versterkingen. Daarbij komen ze al eens uit op de gekste plaatsen. Zo wordt naar de Zuid-Afrikaanse markt gekeken, waar nu ook een heel jong talent zou kunnen worden opgepikt.

Club Brugge zou namelijk wel wat zien in Emile Witbooi. Dat is een 17-jarige aanvaller uit Zuid-Afrika, die momenteel volgens Transfermarkt een transferwaarde van zo'n 50.000 euro zou hebben. Toch staat hij te boek als een groot talent.

Mamelodi Sundowns heeft Cape Town City FC benaderd om te informeren naar de beschikbaarheid van de 17-jarige aanvaller Emile Witbooi. De Brazilianen worden zo een te duchten tegenstander voor de Bruggelingen.

Club Brugge wil Emile Witbooi van Cape Town City FC

Volgens berichten in Zuid-Afrika neigt het management van Witbooi meer naar aanbiedingen uit het buitenland dan naar een overstap binnen eigen land. En op die manier zou Club Brugge misschien wel een stapje voor kunnen hebben.

Dit seizoen wordt naar verwachting het laatste seizoen van Emile Witbooi bij Cape Town City FC, waarna een transfer naar een grotere club waarschijnlijk is volgens El Padre. Aan blauw-zwart om dus als eerste op de kar te springen?





Bij de nationale ploeg U17 maakte de Zuid-Afrikaan heel wat indruk de afgelopen maanden. In eigen land wordt hij tot een van de grootste talenten van zijn generatie gezien, zoals Shandre Campbell voor de generatie ouder.