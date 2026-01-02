Transfernieuws en Transfergeruchten 02/01: Praet

Op een keerpunt in carrière? Dennis Praet staat voor belangrijke beslissing over toekomst

Aan het einde van zijn contract bij Antwerp zou Dennis Praet een nieuw contract van twee jaar kunnen tekenen, maar hij zal een aanzienlijke salarisverlaging moeten accepteren. De 31-jarige middenvelder staat op een keerpunt in zijn carrière. (Lees meer)