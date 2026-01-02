Roque Santa Cruz krijgt niet genoeg van het voetbal

Roque Santa Cruz was een absolute topspeler tussen 1999 en 2013 op de Europese velden. De voormalige aanvaller van Bayern München en Manchester City is het voetbal alvast niet beu want op zijn 44 jaar tekende hij een nieuw contract.

Roque Santa Cruz tekende in de zomer van 1999 een contract bij de Duitse topclub Bayern München. Hij groeide al snel uit tot één van de smaakmakers bij de club. In totaal kwam hij 238 keer uit in het shirt van Bayern München en daarin kwam hij 51 keer tot scoren. Hij won in het shit van Bayern alles wat je kon winnen. Zo kwam zijn palmares bij de Duitse topclub tot éénmaal de Champions League, vijfmaal Duits kampioen, viermaal de Duitse beker en driemaal de Duitse League Cup. Een indrukwekkend aantal prijzen voor de Paraguaanse international.

Hij vervolgde zijn carrière bij het Engelse Blackburn Rovers, maar daar bleef hij maar twee seizoenen want Manchester City nam de aanvaller over. Bij Manchester City kwam hij echter tot maar 24 wedstrijden en daarin kwam hij viermaal tot scoren. Er volgden uitleenbeurten aan Malaga, Real Betis en Cruz Azul.

Roque Santa Cruz keerde nadien terug naar Paraguay en kwam voor verschillende topclubs uit. Daar vond hij de weg naar doel en het plezier in het spelletje terug. Op 1 januari 2026 tekende hij op 44 jarige leeftijd een nieuw contract. Dit bij Club Libertad Asunción. Daar gaat hij een spitsenduo vormen met de 42 jarige Oscar Cardozo die in een ver verleden nog actief was bij Benfica, Trapzonspor en Olympiakos.