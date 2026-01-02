Chelsea wil trainer van Mike Penders wegkapen

Chelsea FC nam op nieuwjaarsdag afscheid van Enzo Maresca als trainer. Hij kon niet voldoen aan de hoge verwachtingen van de ambitieuze club. Zijn vervanger hebben de Londenaren al op het oog.

Volgens verschillden Britse media, waaronder Sky Sports, heeft Chelsea interesse in Liam Rosenior om de nieuwe trainer te worden van de Londenaren. Een overstap zou één van de komende dagen bekend worden gemaakt. De onderhandelingen zullen waarschijnlijk vlot verlopen want zowel Chelsea als Strasbourg zijn beide in handen van dezelfde Amerikaanse eigenaar.

Liam Rosenior is een 41 jarige Brit die aan zijn tweede hoofdopdracht als trainer bezig is. Zijn sporen verdiende hij bij Brighton & Hove Albion en Derby County als jeugdtrainer en assistent. In november 2022 begon bij met zijn eerste opdracht als hoofdtrainer bij het Engelse Hull City. Sinds de zomer van 2024 is hij trainer bij Strasbourg.

Bij de Franse club heeft hij Mike Penders onder zijn houde. De Belgische belofte international die geleend wordt van Chelsea. De 20-jarige doelman geniet het volle vertrouwen van Liam Rosenoir want hij mocht al in 15 wedstrijden in de Ligue 1 aantreden. Een overstap van zijn trainer naar het Engelse Chelsea zou voor Mike Penders alleen maar een goede zaak zijn op lange termijn.