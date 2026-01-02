La Louvière wuift middenvelder officieel uit

Lucas Bretelle verlaat La Louvière en tekent bij Le Mans, dat uitkomt in de Ligue 2. De middenvelder van de Henegouwers speelde dit seizoen slechts 13 minuten in onze competitie.

Het hing in de lucht en is nu ook officieel: Lucas Bretelle verlaat RAAL La Louvière en vertrekt naar de Franse club Le Mans. Dat maakt de overgang officieel bekend op X.

Bretelle kwam afgelopen zomer transfervrij over van US Orléans, maar werd door coach Frédéric Taquin nauwelijks ingezet en speelde slechts 13 minuten in de competitie.

Assist tegen Antwerp

Die minuten verzamelde hij in een uitwedstrijd bij Antwerp begin november (3-1-nederlaag). In die wedstrijd liet Bretelle zich wel opmerken met een assist.

In de Belgische beker kwam Bretelle 90 minuten in actie in de uitwedstrijd bij KSK Heist. In de volgende ronde deed Taquin dan weer geen beroep op de speler voor het duel tegen Beerschot.

Bretelle speelde eerder voor US Orléans. Daar was hij goed voor 81 wedstrijden, 5 goals en 4 assists. Met Le Mans, de nummer vier in de Ligue 2, is hij toe aan de derde club uit zijn carrière.



