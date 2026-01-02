La Louvière wuift middenvelder officieel uit

Lorenz Lomme
| Reageer
La Louvière wuift middenvelder officieel uit
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Lucas Bretelle verlaat La Louvière en tekent bij Le Mans, dat uitkomt in de Ligue 2. De middenvelder van de Henegouwers speelde dit seizoen slechts 13 minuten in onze competitie.

Het hing in de lucht en is nu ook officieel: Lucas Bretelle verlaat RAAL La Louvière en vertrekt naar de Franse club Le Mans. Dat maakt de overgang officieel bekend op X.

Bretelle kwam afgelopen zomer transfervrij over van US Orléans, maar werd door coach Frédéric Taquin nauwelijks ingezet en speelde slechts 13 minuten in de competitie.

Assist tegen Antwerp

Die minuten verzamelde hij in een uitwedstrijd bij Antwerp begin november (3-1-nederlaag). In die wedstrijd liet Bretelle zich wel opmerken met een assist.

In de Belgische beker kwam Bretelle 90 minuten in actie in de uitwedstrijd bij KSK Heist. In de volgende ronde deed Taquin dan weer geen beroep op de speler voor het duel tegen Beerschot.

Bretelle speelde eerder voor US Orléans. Daar was hij goed voor 81 wedstrijden, 5 goals en 4 assists. Met Le Mans, de nummer vier in de Ligue 2, is hij toe aan de derde club uit zijn carrière.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Ligue 2
Ligue 2 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
La Louvière
Le Mans
Lucas Bretelle

Meer nieuws

Dubbele mokerslag voor Zulte Waregem: duo zes en acht weken out

Dubbele mokerslag voor Zulte Waregem: duo zes en acht weken out

17:20
Transfernieuws en Transfergeruchten 02/01: Bruno - Bretelle - Praet

Transfernieuws en Transfergeruchten 02/01: Bruno - Bretelle - Praet

16:30
Deze Rode Duivel maakt indruk op zijn coach: "Hij is zo'n intelligente speler"

Deze Rode Duivel maakt indruk op zijn coach: "Hij is zo'n intelligente speler"

17:00
Na het ontslag van Frédéric Frans: RWDM doet het seizoen uit met deze coach

Na het ontslag van Frédéric Frans: RWDM doet het seizoen uit met deze coach

16:30
'Luca Oyen verruilt Genk voor deze Nederlandse club'

'Luca Oyen verruilt Genk voor deze Nederlandse club'

16:00
Naast Noah Fernandez krijgen nog twee jonge Belgen de kans om zich te bewijzen bij PSV

Naast Noah Fernandez krijgen nog twee jonge Belgen de kans om zich te bewijzen bij PSV

15:30
KV Mechelen in een diepe rouw na triest overlijden

KV Mechelen in een diepe rouw na triest overlijden

13:30
'Club Brugge wil zich versterken met speler van Atlético Madrid'

'Club Brugge wil zich versterken met speler van Atlético Madrid'

14:20
2
Tegen deze club speelt Beerschot een oefenduel op winterstage

Tegen deze club speelt Beerschot een oefenduel op winterstage

14:00
Sergio Ramos verrast en wil LaLiga-club kopen

Sergio Ramos verrast en wil LaLiga-club kopen

13:02
'Club Brugge neemt deze twee jonkies mee op winterstage'

'Club Brugge neemt deze twee jonkies mee op winterstage'

12:46
4
Keert ex-speler Cercle Brugge en Antwerp terug naar België? "Bij een goed bod ..."

Keert ex-speler Cercle Brugge en Antwerp terug naar België? "Bij een goed bod ..."

12:20
1
De grote schoonmaak bij Anderlecht is broodnodig en hoognodig Analyse

De grote schoonmaak bij Anderlecht is broodnodig en hoognodig

11:40
6
Nieuwe topdeal op komst? 'Club Brugge heeft nieuw goudhaantje in het vizier'

Nieuwe topdeal op komst? 'Club Brugge heeft nieuw goudhaantje in het vizier'

12:00
2
'Ferme knauw in strijd tegen degradatie: sterkhouder staat op vertrekken'

'Ferme knauw in strijd tegen degradatie: sterkhouder staat op vertrekken'

11:00
1
'Na 209 minuten: Antwerp wil zomeraanwinst alweer dumpen'

'Na 209 minuten: Antwerp wil zomeraanwinst alweer dumpen'

10:40
5
Onderzoek bij FIFA naar pestgedrag? Club Brugge op de loer voor 'man van 30 miljoen euro'

Onderzoek bij FIFA naar pestgedrag? Club Brugge op de loer voor 'man van 30 miljoen euro'

11:20
'Anderlecht mikt hoog en gaat concurrentie aan met Liverpool en Barcelona'

'Anderlecht mikt hoog en gaat concurrentie aan met Liverpool en Barcelona'

10:20
'KAA Gent heeft opvallend alternatief op het oog voor Westerlo-speler'

'KAA Gent heeft opvallend alternatief op het oog voor Westerlo-speler'

09:20
4
'Absolute jackpot van 50 miljoen euro komt dichterbij voor Club Brugge: speler maakt wens kensbaar'

'Absolute jackpot van 50 miljoen euro komt dichterbij voor Club Brugge: speler maakt wens kensbaar'

10:00
12
Op een keerpunt in carrière? Dennis Praet staat voor belangrijke beslissing over toekomst

Op een keerpunt in carrière? Dennis Praet staat voor belangrijke beslissing over toekomst

09:40
3
Ook na beslissing CEPANI blijft de angst bij de profclubs er goed inzitten: dit is de timing

Ook na beslissing CEPANI blijft de angst bij de profclubs er goed inzitten: dit is de timing

08:40
1
DONE DEAL: ex-speler van onder meer Genk, Gent, Antwerp en Beveren zet nieuwe stap in trainerscarrière

DONE DEAL: ex-speler van onder meer Genk, Gent, Antwerp en Beveren zet nieuwe stap in trainerscarrière

09:00
Waar gaat uw favoriete ploeg op stage deze winter? Het overzicht

Waar gaat uw favoriete ploeg op stage deze winter? Het overzicht

08:20
Vanhaezebrouck opnieuw coach of zelfs bondscoach?

Vanhaezebrouck opnieuw coach of zelfs bondscoach?

08:00
Karetsas verovert harten in Europa: Genk mag dromen van historische transfer

Karetsas verovert harten in Europa: Genk mag dromen van historische transfer

07:20
Franky Van der Elst onder de indruk van Club Brugge: "Ik vond dat heel straf bedacht"

Franky Van der Elst onder de indruk van Club Brugge: "Ik vond dat heel straf bedacht"

07:00
'Ismael Saibari (ex-Genk) mag mikken op toptransfer naar LaLiga'

'Ismael Saibari (ex-Genk) mag mikken op toptransfer naar LaLiga'

07:40
Premier League: Manchester City en Jérémy Doku lopen meteen averij op in 2026

Premier League: Manchester City en Jérémy Doku lopen meteen averij op in 2026

06:30
'PSG denkt aan verdediger van 45 miljoen van Club Brugge-killer'

'PSG denkt aan verdediger van 45 miljoen van Club Brugge-killer'

23:00
Bounida geniet na van doorbraakjaar: "Het was bijzonder toen ik het voor het eerst zag"

Bounida geniet na van doorbraakjaar: "Het was bijzonder toen ik het voor het eerst zag"

22:30
'Sterkhouder Sint-Truiden in verband gebracht met LaLiga-club'

'Sterkhouder Sint-Truiden in verband gebracht met LaLiga-club'

21:00
1
'Ruilt Noa Lang Napoli in voor deze Champions League-club?'

'Ruilt Noa Lang Napoli in voor deze Champions League-club?'

22:00
7
Sebastiaan Bornauw viert basisdebuut en houdt met Leeds Liverpool in bedwang

Sebastiaan Bornauw viert basisdebuut en houdt met Leeds Liverpool in bedwang

21:40
'Kompany ziet meubelstuk van Bayern mogelijk naar Arsenal trekken'

'Kompany ziet meubelstuk van Bayern mogelijk naar Arsenal trekken'

21:20
2
'Deze Antwerp-flop kostte in totaal 10 miljoen euro'

'Deze Antwerp-flop kostte in totaal 10 miljoen euro'

20:21
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 20
KRC Genk KRC Genk 3-5 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-1 Union SG Union SG
Standard Standard 1-2 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 1-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
La Louvière La Louvière 0-0 OH Leuven OH Leuven
KV Mechelen KV Mechelen 1-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
KAA Gent KAA Gent 2-0 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

De Corrupte Rechter De Corrupte Rechter over Meteen ongeziene deal? 'Liverpool wil wintertransfer bij Club Brugge voor bijna 50 miljoen euro' Sv1978 Sv1978 over Ook de schuld van malaise met DAZN: clubs kunnen gewoon niet anders meer Aernout Van Lindt Aernout Van Lindt over Nieuwe topdeal op komst? 'Club Brugge heeft nieuw goudhaantje in het vizier' William Wallace William Wallace over 'Club Brugge versterkt zich met speler van Atlético Madrid' Limfizzkit Limfizzkit over De grote schoonmaak bij Anderlecht is broodnodig en hoognodig FCB vo altijd FCB vo altijd over 'Club Brugge neemt twee jonkies mee op winterstage' RememberLierse RememberLierse over Vanhaezebrouck streng voor Ivan Leko: "Dat doe je sowieso niet" FCB vo altijd FCB vo altijd over 'Absolute jackpot van 50 miljoen euro komt dichterbij voor Club Brugge: speler maakt wens kensbaar' Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Op een keerpunt in carrière? Dennis Praet staat voor belangrijke beslissing over toekomst Gambin0 Gambin0 over 'KAA Gent heeft opvallend alternatief op het oog voor Westerlo-speler' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved