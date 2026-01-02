Antwerp maakt werk van eerste contractverlenging

Antwerp maakt werk van eerste contractverlenging
Foto: © photonews
Word fan van Antwerp!

16 spelers kunnen komende zomer Antwerp gratis verlaten omdat hun contract ten einde is. Antwerp gaat nu werk maken van de eerste contractverlenging met het oog om de toekomst.

Antwerp kan maar liefst 16 spelers zien vertrekken komende zomer omdat hun contract ten einde is. Daar zitten een paar grote namen tussen zoals Vincent Janssen, Gyrano Kerk en Zeno Van Den Bosch. Voor spelers zoals Dennis Praet en Kiki Kouyaté heeft Antwerp zelf nog een optie achter de hand. 

Volgens journalist David Van den Broeck van Het Nieuwsblad gaat Antwerp nu werk maken van één van de 16 spelers die de club volgende zomer namelijk kunnen verlaten. Dit is doelman Niels Devalckeneer (21 jaar). De jonge doelman speelt sinds de zomer van 2018 voor Antwerp dat hem weghaalde uit de jeugdopleiding van Lierse.

Devalckeneer is de vaste doelman voor de Young Reds die in 2de Amateur uitkomen. Voor de Young Reds kwam hij al meer dan 60 keer in actie. Het is nog wachten op zijn debuut voor de hoofdmacht van Antwerp. Met een contactverlenging in het achterhoofd rekent Antwerp dat Devalckeneer zijn kans gaat krijgen. 

