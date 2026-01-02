'Union verbaast opnieuw: Brusselaars hebben akkoord over spits uit vierde klasse'

Union bouwde de laatste jaren een straffe reputatie op wat transfers betreft. De Brusselaars slagen er vaak in om verrassende spelers te halen en ze daarna naar de top van België te loodsen. Nu wil Union een aanvaller uit de Duitse vierde klasse.

Ousseynou Niang en Promise David zijn maar twee voorbeelden die zich in het Dudenpark naar de top van België voetbalden. Noah Sadiki werd dan weer weggehaald bij Anderlecht en werd kampioen met Union.

Dankzij een uitgekiend datasysteem, vergelijkbaar met dat van Brighton, richt Union zich op spelers die vaak niet opvallen en vaak in competities spelen die bij ons vrijwel onbekend zijn.

In die context zou de Belgische kampioen op het punt staan om opnieuw een verrassende transfer te doen, als we transfergoeroe Fabrizio Romano mogen geloven.

Union gaat het zoeken in de Duitse vierde klasse

Union zou namelijk een akkoord hebben over de transfer van Mateo Biondic. Dat is een aanvaller die uitkomt voor Eintracht Trier in de Duitse vierde klasse. De 22-jarige Duitse aanvaller werd deels opgeleid bij Schalke, maar speelt sinds het begin van zijn profcarrière in de lagere reeksen van het Duitse voetbal.

Hij scoorde dit seizoen 7 doelpunten en gaf 5 assists in 17 wedstrijden en moet volgens Transfermarkt slechts 100.000 euro kosten. De speler zou binnenkort zijn medische testen afleggen.



