Na het ontslag van Frédéric Frans: RWDM doet het seizoen uit met deze coach

RWDM stuurde eerder dit seizoen Frédéric Frans de laan uit als coach. De Brusselse club zal het seizoen nu uitdoen met deze trainer.

Na het gelijkspel thuis tegen Olympic Charleroi midden december besloot RWDM afscheid te nemen van coach Frédéric Frans.

De club uit Molenbeek, die op dat moment elfde stond in de Challenger Pro League en in een financiële crisis verkeerde, koos toen voor beloftencoach Christ Bruno als zijn vervanger.

Met een 0-1 overwinning bij Club NXT kende Bruno een geslaagde start, maar de week daarop leed RWDM een nederlaag tegen RFC Luik (0-3).

Christ Bruno blijft momenteel aan bij RWDM

RWDM zal volgens Sudinfo de trainingen hervatten op 3 januari. Dat zal het doen met Christ Bruno, die naar alle waarschijnlijkheid tot het einde van het seizoen zal aanblijven.



Voor RWDM is het behoud in de Challenger Pro League momenteel de hoofdprioriteit. Daarnaast zal het ook financieel opnieuw gezond moeten zien te worden.