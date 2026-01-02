Union wil nu ook gaan shoppen in de Jupiler Pro League, namelijk bij Westerlo

Union is van plan zich tijdens deze transferperiode te versterken. Het is niet alleen van plan om over de landsgrenzen heen te kijken, maar ook de Jupiler Pro League is interessant terrein.

De interesse dat vanmiddag werd onthuld voor Mateo Biondic (hier te lezen), een speler uit de vierde Duitse divisie, herinnert er ons opnieuw aan: Union vindt het erg leuk om spelers te ontdekken die nog onder de radar vliegen.

Het statistische model is inmiddels goed ontwikkelt en moet de club toekomstige revelaties brengen zoals Deniz Undav, Cameron Puertas of Promise David. De club uit Sint-Gillis deinst er niet voor terug om ook vaste waarden uit de Pro League aan te trekken, zoals we deze zomer zagen met Rob Schoofs of Louis Patris.

In dat opzicht kijkt de directie naar Griffin Yow, die zijn laatste zes maanden bij Westerlo ingaat, waar hij waarschijnlijk niet zal verlengen. Volgens SudInfo is Union niet van plan om deze winter te onderhandelen voor een transfer, maar willen ze wachten om hem komende zomer gratis binnen te halen.

Kapers op de loer

David Hubert ziet een groot potentieel in de 23-jarige Amerikaanse vleugelspeler. Yow kwam in 2022 voor minder dan 100.000 euro van DC United naar Westerlo. Na een aanpassingsseizoen heeft hij zich ontwikkeld tot een vaste waarde in het team (18 doelpunten en 10 assists in 86 wedstrijden).



Union is overigens niet de enige geïnteresseerde partij: Gent en het Cypriotische team Pafos (actief in de Champions League) hebben ook interesse. Westerlo kan natuurlijk altijd beslissen om hem deze winter nog tegen een kleine transfersom te laten gaan.