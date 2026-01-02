Union droomt van de nieuwe Undav: wie is Mateo Biondic?

Union droomt van de nieuwe Undav: wie is Mateo Biondic?
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Union Saint-Gilloise heeft ons al eerder verrast met vondsten uit lagere divisies of minder bekende competities. Zal Mateo Biondic de volgende ontdekking zijn?

Sinds de promotie van Union naar de Jupiler Pro League is de kwaliteit van de scoutingcel van de club onmiskenbaar. Elke zomer verliest de club meerdere kernspelers; telkens weer weet een nieuwe aanwinst uit het niets een vertrek te compenseren.

Natuurlijk heeft de Union sinds de promotie een stap vooruit gemaakt: terwijl Raul Florucz van Olimpija Ljubljana kwam, kostte hij 5 miljoen, een aanzienlijk bedrag voor de club. Victor Boniface was een 'ontdekking' voor 6 miljoen, Anan Khalaili de recordaankoop van de club voor 6,5 miljoen. De verkoop van spelers zoals Ivanovic, Sadiki, Puertas of Amoura heeft het model van Union deels veranderd.

Maar deze vrijdag bevestigt de aankondiging van de aanstaande ondertekening van Mateo Biondic (22 jaar) dat de USG niet is afgeweken van deze zeer belangrijke pijler van hun model, namelijk het ontdekken van spelers die werkelijk uit het niets komen.

Nieuwe Undav of nieuwe Teklab?

Biondic komt uit de Duitse 4e klasse: opgeleid bij Schalke 04, Paderborn en Hannover, speelt hij bij Trier, waar hij dit seizoen opviel met 7 doelpunten en 5 assists in de Regionalliga Südwest. Ondanks deze statistieken wordt hij door Transfermarkt nog altijd slechts op 100.000 euro geschat, en je kunt dus verwachten dat hij Union niet veel kost.



Het doel is duidelijk: een nieuwe coup zoals bij Promise David (gekomen uit Estland), Ousseynou Niang (die bij Riga speelde)... of Deniz Undav. Toen hij in 2020 bij Union tekende, kwam de Duitser immers uit de Duitse 3e klasse, waar hij aan de lopende band goals maakte. Dit deed hij bij Union ook en het resultaat: 45 doelpunten in 70 wedstrijden, en een van de eerste sensaties 'made in Union' in 1A.

We weten ook dat de scoutingcel van de Union veel belang hecht aan het psychologische profiel van hun aanwinsten: hoewel hij misschien tijd nodig heeft om sportief door te breken, is het al duidelijk dat Biondic naar verwachting perfect in de kleedkamer zal passen.

Natuurlijk is dit model niet onfeilbaar. Mateo Biondic is niet de eerste speler die uit de 4e klasse aankomt op het Joseph Marienstadion: Henok Teklab kwam van Münster, dat net gepromoveerd was naar de 3e klasse... en wist allesbehalve te overtuigen. Geen enkele club maakt altijd de juiste beslissingen, maar wanneer het risico minimaal is, is falen toegestaan.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Union SG
Eintracht Trier

Meer nieuws

Club Brugge vertrekt op winterstage zonder drie sterkhouders en met één opvallende aanwezige

Club Brugge vertrekt op winterstage zonder drie sterkhouders en met één opvallende aanwezige

22:30
Transfernieuws en Transfergeruchten 02/01: Santa Cruz - Janssen - Kerk - Van Den Bosch - Praet - Kouyaté - Penders

Transfernieuws en Transfergeruchten 02/01: Santa Cruz - Janssen - Kerk - Van Den Bosch - Praet - Kouyaté - Penders

22:00
Roque Santa Cruz krijgt niet genoeg van het voetbal

Roque Santa Cruz krijgt niet genoeg van het voetbal

22:00
Antwerp maakt werk van eerste contractverlenging

Antwerp maakt werk van eerste contractverlenging

21:42
'Union verbaast opnieuw: Brusselaars hebben akkoord over spits uit vierde klasse'

'Union verbaast opnieuw: Brusselaars hebben akkoord over spits uit vierde klasse'

17:40
Antwerp was 'on fire', maar zoekt geen warmere oorden op

Antwerp was 'on fire', maar zoekt geen warmere oorden op

21:20
3
Marc Brys wordt opnieuw onderuitgehaald door de protegé van Samuel Eto'o

Marc Brys wordt opnieuw onderuitgehaald door de protegé van Samuel Eto'o

21:00
1
Officieel: een voormalig scout van Anderlecht benoemd tot sportief directeur van Juventus

Officieel: een voormalig scout van Anderlecht benoemd tot sportief directeur van Juventus

20:20
Racing Genk haalt clubicoon terug als trainer van de beloften

Racing Genk haalt clubicoon terug als trainer van de beloften

19:40
🎥 Wat een redding! Jeremy Doku dichtbij een wereldklasse doelpunt bij zijn terugkeer

🎥 Wat een redding! Jeremy Doku dichtbij een wereldklasse doelpunt bij zijn terugkeer

20:00
Christian Benteke: een gedwongen afscheid bij de Rode Duivels

Christian Benteke: een gedwongen afscheid bij de Rode Duivels

19:45
Chelsea wil trainer van Mike Penders wegkapen

Chelsea wil trainer van Mike Penders wegkapen

19:20
'Ondanks tegenvoorstel: Anderlecht verliest talent aan andere JPL-club'

'Ondanks tegenvoorstel: Anderlecht verliest talent aan andere JPL-club'

18:20
Guardiola met klaagzang na scoreloos gelijkspel: "Het waren niet eens moeilijke kansen"

Guardiola met klaagzang na scoreloos gelijkspel: "Het waren niet eens moeilijke kansen"

19:00
1
'Winterse miljoenen voor Anderlecht? Buitenlandse topclub neemt contact op voor Mario Stroeykens'

'Winterse miljoenen voor Anderlecht? Buitenlandse topclub neemt contact op voor Mario Stroeykens'

18:00
Dubbele mokerslag voor Zulte Waregem: duo zes en acht weken out

Dubbele mokerslag voor Zulte Waregem: duo zes en acht weken out

17:20
Deze Rode Duivel maakt indruk op zijn coach: "Hij is zo'n intelligente speler"

Deze Rode Duivel maakt indruk op zijn coach: "Hij is zo'n intelligente speler"

17:00
1
Na het ontslag van Frédéric Frans: RWDM doet het seizoen uit met deze coach

Na het ontslag van Frédéric Frans: RWDM doet het seizoen uit met deze coach

16:30
'Luca Oyen verruilt Genk voor deze Nederlandse club'

'Luca Oyen verruilt Genk voor deze Nederlandse club'

16:00
Naast Noah Fernandez krijgen nog twee jonge Belgen de kans om zich te bewijzen bij PSV

Naast Noah Fernandez krijgen nog twee jonge Belgen de kans om zich te bewijzen bij PSV

15:30
La Louvière wuift middenvelder officieel uit

La Louvière wuift middenvelder officieel uit

15:00
'Club Brugge wil zich versterken met speler van Atlético Madrid'

'Club Brugge wil zich versterken met speler van Atlético Madrid'

14:20
7
KV Mechelen in een diepe rouw na triest overlijden

KV Mechelen in een diepe rouw na triest overlijden

13:30
Tegen deze club speelt Beerschot een oefenduel op winterstage

Tegen deze club speelt Beerschot een oefenduel op winterstage

14:00
Sergio Ramos verrast en wil LaLiga-club kopen

Sergio Ramos verrast en wil LaLiga-club kopen

13:02
Keert ex-speler Cercle Brugge en Antwerp terug naar België? "Bij een goed bod ..."

Keert ex-speler Cercle Brugge en Antwerp terug naar België? "Bij een goed bod ..."

12:20
1
'Club Brugge neemt deze twee jonkies mee op winterstage'

'Club Brugge neemt deze twee jonkies mee op winterstage'

12:46
4
De grote schoonmaak bij Anderlecht is broodnodig en hoognodig Analyse

De grote schoonmaak bij Anderlecht is broodnodig en hoognodig

11:40
8
Nieuwe topdeal op komst? 'Club Brugge heeft nieuw goudhaantje in het vizier'

Nieuwe topdeal op komst? 'Club Brugge heeft nieuw goudhaantje in het vizier'

12:00
2
'Ferme knauw in strijd tegen degradatie: sterkhouder staat op vertrekken'

'Ferme knauw in strijd tegen degradatie: sterkhouder staat op vertrekken'

11:00
3
'Na 209 minuten: Antwerp wil zomeraanwinst alweer dumpen'

'Na 209 minuten: Antwerp wil zomeraanwinst alweer dumpen'

10:40
6
Onderzoek bij FIFA naar pestgedrag? Club Brugge op de loer voor 'man van 30 miljoen euro'

Onderzoek bij FIFA naar pestgedrag? Club Brugge op de loer voor 'man van 30 miljoen euro'

11:20
'Anderlecht mikt hoog en gaat concurrentie aan met Liverpool en Barcelona'

'Anderlecht mikt hoog en gaat concurrentie aan met Liverpool en Barcelona'

10:20
'KAA Gent heeft opvallend alternatief op het oog voor Westerlo-speler'

'KAA Gent heeft opvallend alternatief op het oog voor Westerlo-speler'

09:20
4
'Absolute jackpot van 50 miljoen euro komt dichterbij voor Club Brugge: speler maakt wens kensbaar'

'Absolute jackpot van 50 miljoen euro komt dichterbij voor Club Brugge: speler maakt wens kensbaar'

10:00
14
Op een keerpunt in carrière? Dennis Praet staat voor belangrijke beslissing over toekomst

Op een keerpunt in carrière? Dennis Praet staat voor belangrijke beslissing over toekomst

09:40
3

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 20
KRC Genk KRC Genk 3-5 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-1 Union SG Union SG
Standard Standard 1-2 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 1-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
La Louvière La Louvière 0-0 OH Leuven OH Leuven
KV Mechelen KV Mechelen 1-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
KAA Gent KAA Gent 2-0 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

stephen king stephen king over 'Ferme knauw in strijd tegen degradatie: sterkhouder staat op vertrekken' De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Antwerp was 'on fire', maar zoekt geen warmere oorden op De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over 'Na 209 minuten: Antwerp wil zomeraanwinst alweer dumpen' Demogorgon Demogorgon over 'Club Brugge versterkt zich met speler van Atlético Madrid' Vital Verheyen Vital Verheyen over Een nieuw stadion voor Anderlecht? "We hebben nog altijd het beste van België" Vital Verheyen Vital Verheyen over 'Absolute jackpot van 50 miljoen euro komt dichterbij voor Club Brugge: speler maakt wens kensbaar' RememberLierse RememberLierse over Marc Brys wordt opnieuw onderuitgehaald door de protegé van Samuel Eto'o Snoek Snoek over Guardiola met klaagzang na scoreloos gelijkspel: "Het waren niet eens moeilijke kansen" King of Highbury King of Highbury over Deze Rode Duivel maakt indruk op zijn coach: "Hij is zo'n intelligente speler" King of Highbury King of Highbury over De grote schoonmaak bij Anderlecht is broodnodig en hoognodig Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved