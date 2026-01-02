Union droomt van de nieuwe Undav: wie is Mateo Biondic?

Union Saint-Gilloise heeft ons al eerder verrast met vondsten uit lagere divisies of minder bekende competities. Zal Mateo Biondic de volgende ontdekking zijn?

Sinds de promotie van Union naar de Jupiler Pro League is de kwaliteit van de scoutingcel van de club onmiskenbaar. Elke zomer verliest de club meerdere kernspelers; telkens weer weet een nieuwe aanwinst uit het niets een vertrek te compenseren.

Natuurlijk heeft de Union sinds de promotie een stap vooruit gemaakt: terwijl Raul Florucz van Olimpija Ljubljana kwam, kostte hij 5 miljoen, een aanzienlijk bedrag voor de club. Victor Boniface was een 'ontdekking' voor 6 miljoen, Anan Khalaili de recordaankoop van de club voor 6,5 miljoen. De verkoop van spelers zoals Ivanovic, Sadiki, Puertas of Amoura heeft het model van Union deels veranderd.

Maar deze vrijdag bevestigt de aankondiging van de aanstaande ondertekening van Mateo Biondic (22 jaar) dat de USG niet is afgeweken van deze zeer belangrijke pijler van hun model, namelijk het ontdekken van spelers die werkelijk uit het niets komen.

Nieuwe Undav of nieuwe Teklab?

Biondic komt uit de Duitse 4e klasse: opgeleid bij Schalke 04, Paderborn en Hannover, speelt hij bij Trier, waar hij dit seizoen opviel met 7 doelpunten en 5 assists in de Regionalliga Südwest. Ondanks deze statistieken wordt hij door Transfermarkt nog altijd slechts op 100.000 euro geschat, en je kunt dus verwachten dat hij Union niet veel kost.







Het doel is duidelijk: een nieuwe coup zoals bij Promise David (gekomen uit Estland), Ousseynou Niang (die bij Riga speelde)... of Deniz Undav. Toen hij in 2020 bij Union tekende, kwam de Duitser immers uit de Duitse 3e klasse, waar hij aan de lopende band goals maakte. Dit deed hij bij Union ook en het resultaat: 45 doelpunten in 70 wedstrijden, en een van de eerste sensaties 'made in Union' in 1A.

We weten ook dat de scoutingcel van de Union veel belang hecht aan het psychologische profiel van hun aanwinsten: hoewel hij misschien tijd nodig heeft om sportief door te breken, is het al duidelijk dat Biondic naar verwachting perfect in de kleedkamer zal passen.

Natuurlijk is dit model niet onfeilbaar. Mateo Biondic is niet de eerste speler die uit de 4e klasse aankomt op het Joseph Marienstadion: Henok Teklab kwam van Münster, dat net gepromoveerd was naar de 3e klasse... en wist allesbehalve te overtuigen. Geen enkele club maakt altijd de juiste beslissingen, maar wanneer het risico minimaal is, is falen toegestaan.