Officieel: een voormalig scout van Anderlecht benoemd tot sportief directeur van Juventus

De naam Marco Ottolini zegt u waarschijnlijk niets. Toch blijft hij, na zich te hebben bewezen bij Anderlecht, zijn carrière in Italië verder uitbouwen.

Voormalig aanvaller Marco Ottolini had geen blijvende indruk achtergelaten bij Brescia. Zijn carrière-switch daarentegen, brengt hem naar grote hoogten. Zijn goede relatie met Herman Van Holsbeeck maakte het mogelijk om in 2015 als scout bij Anderlecht aan de slag te gaan.

Na drie jaar in Neerpede werd Ottolini scout bij Juventus, waar hij ook drie seizoenen werkte, tot 2021. In Turijn stond hij daarna bekend als trainer van verhuurde spelers. Totdat er een aanbod van Genoa kwam.

Steeds meer verantwoordelijkheden

Genoa bood hem de functie van sportief directeur aan, een aanbod dat niet aan dovemansoren was gevallen. Een nieuwe rol die hem vandaag de dag in staat stelt om door de grote poort terug te keren naar Juventus.

Marco Ottolini è il nuovo Direttore Sportivo della Juventus



➡️ https://t.co/zeQodc3XIm pic.twitter.com/aKRbvuZ5hx — JuventusFC (@juventusfc) January 2, 2026

Drie jaar na zijn vertrek heeft De Oude Dame vandaag de terugkeer van Marco Ottolini als nieuwe sportief directeur officieel aangekondigd. De voormalige Anderlecht-scout is gisteren al begonnen om de transferactiviteiten in Turijn te leiden.





"Marco Ottolini brengt een rijke en gevarieerde ervaring met zich mee, opgebouwd door de verschillende functies die hij in de voetbalwereld heeft bekleed. Zijn terugkeer is een logische voortzetting van een professionele loopbaan gebaseerd op expertise, visie en een diepgaande kennis van zowel het Italiaanse als internationale voetbal", legt de club uit in haar officiële verklaring.