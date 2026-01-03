Transfernieuws en Transfergeruchten 03/01: Gigot - Kikkenborg - Bozhinov
Foto: © Photonews
Op 03/01 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Gigot - Kikkenborg - Bozhinov
Buitenkansje voor Belgische clubs? Ex-speler van KAA Gent op zoek naar nieuwe club
In 2018 verliet Samuel Gigot KAA Gent en de Jupiler Pro League voor 8 miljoen euro. Nu staat hij onder contract bij Lazio Rome, maar hij past niet meer in de plannen van zijn trainer en mag al in januari vertrekken. Een mooie kans voor verschillende Belgische clubs. (Lees meer)
Foto: © photonews
'Antwerp let maar beter op: deze speler zou sneller dan Kerk weg kunnen zijn'
De situatie rond Rosen Bozhinov krijgt steeds meer aandacht. De verdediger van Antwerp staat in het vizier van meerdere buitenlandse clubs. (Lees meer)
'Anderlecht neemt afscheid: op enkele details na is vertrek rond'
De situatie rond Mads Kikkenborg evolueert snel. De doelman lijkt op korte termijn te vertrekken bij Anderlecht. (Lees meer)
Vincent Kompany haalt belangrijk staflid weg bij Pep Guardiola en Manchester City
De staf van Vincent Kompany breidt zich uit bij Bayern München. Daniel Fradley komt rechtstreeks... van Manchester City. (Lees meer)
