'Club Brugge op lijstje voor middenvelder die Anderlecht te duur vond'

Foto: © photonews

Chibuike Nwaiwu staat deze winter in de belangstelling van meerdere Europese clubs. Ook Club Brugge wordt genoemd in de berichtgeving in zijn thuisland.

Brede interesse in de middenvelder

Volgens Nigeriaanse bronnen behoort Club Brugge tot de ploegen die de 22‑jarige middenvelder van Wolfsberger AC volgen. Ook Leverkusen en Marseille worden genoemd als geïnteresseerde clubs. Nwaiwu geldt in de Oostenrijkse competitie als een speler die deze winter veel aandacht trekt.

Trabzonspor toont op dit moment de meest concrete interesse. De Turkse club zou een officieel bod hebben uitgebracht. In eerdere communicatie gaf Wolfsberger‑voorzitter Dietmar Riegler aan dat hij al tijdens de vorige zomermercato rekening hield met een vertrek van de speler.

Contractuele situatie en marktwaarde

Nwaiwu sloot zich in september 2024 aan bij Wolfsberger AC en ligt er vast tot juni 2027. Dit seizoen kwam hij twaalf keer in actie in de Oostenrijkse Bundesliga. Zijn marktwaarde wordt door Transfermarkt op zes miljoen euro geschat.

De voorbije maanden circuleerde een vraagprijs van ongeveer tien miljoen euro. Het bod van Trabzonspor zou rond de zes miljoen euro liggen, wat lager is dan het bedrag dat Wolfsberger eerder voor ogen had.

Belgische piste en eerdere interesse

In België was Nwaiwu eerder al in beeld bij Anderlecht. Tijdens de zomermaanden werd hij daar besproken, maar de gevraagde transfersom werd toen als te hoog beschouwd. Daardoor kwam een overstap niet tot stand.

Club Brugge wordt nu genoemd als mogelijke bestemming, al is er geen sprake van een formeel bod. De club volgt de markt en bekijkt of versterking op het middenveld wenselijk is.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

