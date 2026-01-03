'Anderlecht overweegt speler vervroegd door te sturen'

'Anderlecht overweegt speler vervroegd door te sturen'
Foto: © photonews
Anderlecht staat voor een belangrijke winterperiode. De club moet keuzes maken over contracten, mogelijke uitgaande transfers en de toekomst van enkele spelers.

Contractdossiers richting zomer 2026

Binnen de kern lopen vier contracten af in juni 2026. Het gaat om Mats Rits, Yari Verschaeren, Thorgan Hazard en Marco Kana. Andere clubs mogen hen nu al benaderen voor een transfervrije overstap komende zomer. Voor Rits en Verschaeren vormt dat geen directe zorg voor Anderlecht, maar voor Hazard en Kana wil de club een gratis vertrek vermijden.

De verwachting is dat er voor dat duo nog gesprekken volgen over een verlenging. Daarbij wordt aangegeven dat Hazard in dat scenario een lager salaris zou moeten aanvaarden. De club wil duidelijkheid creëren voor de start van de volgende fase van de competitie.

Noodzaak om eerst te verkopen

Trainer Besnik Hasi gaf eerder aan dat er pas versterking kan komen wanneer er eerst spelers vertrekken. Dat standpunt blijft richting de wintermercato overeind. De sportieve leiding bekijkt welke profielen eventueel mogen uitstromen om ruimte te creëren.

Tegelijk wordt de markt opgevolgd om in te spelen op opportuniteiten, maar zonder de financiële structuur te belasten. De club blijft voorzichtig in haar planning.

Toekomst van huurling Ilic


Een bijkomende vraag betreft de situatie van Bologna‑huurling Mihajlo Ilic. Het Nieuwsblad stelt dat zijn rol ter discussie staat. Wanneer Anderlecht een nieuwe verdediger aantrekt, dreigt Ilic overbodig te worden binnen de selectie. Een vervroegde terugkeer naar Bologna behoort tot de mogelijkheden, zo meldt de krant.

