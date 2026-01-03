Vincent Kompany haalt belangrijk staflid weg bij Pep Guardiola en Manchester City

De staf van Vincent Kompany breidt zich uit bij Bayern München. Daniel Fradley komt rechtstreeks... van Manchester City.

Bayern München heeft zijn eerste winterse versterking binnen. Dit is geen speler, maar wel een nieuwe analist voor Vincent Kompany. Het gaat om de 35-jarige Engelsman Daniel Fradley, die sinds 2023 werkzaam was bij Manchester City.

Fradley was de hoofdanalist van Pep Guardiola. Hij kende Vincent Kompany niet als speler, maar zal nu met hem samenwerken als coach. Een flinke zet van Vince the Prince naar zijn voormalige mentor.

🔴 𝗡𝗲𝘄 𝗮𝗿𝗿𝗶𝘃𝗮𝗹 𝗳𝗿𝗼𝗺 𝗠𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲𝘀𝘁𝗲𝗿 𝗖𝗶𝘁𝘆 ⚪️



FC Bayern are bolstering their coaching staff with the new addition of Daniel Fradley.



Most recently, he worked at Manchester City under Pep Guardiola, has now joined as assistant coach under Vincent Kompany.… pic.twitter.com/030yMvKPDS — FC Bayern (@FCBayernEN) January 2, 2026

35 jaar, maar al een schat aan ervaring

De nieuwe aanwinst van de Beierse ploeg zette al snel een streep door zijn spelerscarrière om zich te richten op coaching, wat altijd al in zijn bloed zat. Op slechts 20-jarige leeftijd was hij al analist voor de jeugdploegen van Rochdale.

Nadat hij doorgroeide naar het eerste elftal, werd Fradley in 2015 opgemerkt door New York City. In de Verenigde Staten werkte hij onder meer samen met Patrick Vieira en Ronny Deila als analist en later als technisch trainer.





Nu zal hij verder zijn carrière voortzetten bij Vincent Kompany, met grote uitdagingen in 2026: Bayern München wil opnieuw de Champions League winnen en is nog altijd ongeslagen in de Bundesliga.