Buitenkansje voor Belgische clubs? Ex-speler van KAA Gent op zoek naar nieuwe club

Buitenkansje voor Belgische clubs? Ex-speler van KAA Gent op zoek naar nieuwe club
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

In 2018 verliet Samuel Gigot KAA Gent en de Jupiler Pro League voor 8 miljoen euro. Nu staat hij onder contract bij Lazio Rome, maar hij past niet meer in de plannen van zijn trainer en mag al in januari vertrekken. Een mooie kans voor verschillende Belgische clubs.

Opgeleid in Arles, in het zuiden van Frankrijk, sloot Samuel Gigot zich in 2015 gratis aan bij Kortrijk. Hij presteerde er anderhalf jaar sterk, waarna AA Gent hem overnam voor 1,3 miljoen euro.

Bij de Buffalo’s kende de Franse centrale verdediger zijn echte doorbraak. Na opnieuw achttien maanden volgde een transfer naar Spartak Moskou, dat destijds 8 miljoen euro betaalde.

Drieënhalf seizoen later probeerde Samuel Gigot zijn carrière nieuw leven in te blazen bij Marseille, na een moeilijke laatste periode in Rusland. Hij speelde meer dan zestig wedstrijden voor de club uit Zuid‑Frankrijk, keerde daarna op huurbasis terug naar Spartak Moskou en werd vervolgens uitgeleend aan Lazio Roma, dat hem afgelopen zomer definitief overnam voor 4,5 miljoen euro.

Samuel Gigot op zoek naar een nieuwe club

Door een enkelblessure en een operatie kwam Samuel Gigot dit seizoen nog niet in actie voor Lazio Roma. Zijn terugkeer wordt pas na 31 januari verwacht. Ondanks een contract tot 30 juni 2027 heeft Lazio al andere oplossingen gevonden en rekent de club niet langer op hem.

Volgens informatie van de Italiaanse journalist Nicolo Schira mag Samuel Gigot daarom vrij uitkijken naar een nieuwe club. Zijn marktwaarde wordt op Transfermarkt geschat op 1,5 miljoen euro. Daarmee zou hij zeker een interessante optie kunnen zijn voor meerdere clubs in de Jupiler Pro League.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Serie A
Serie A Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KAA Gent
Lazio
Samuel Gigot

Meer nieuws

Transfernieuws en Transfergeruchten 03/01: Gigot - Bozhinov - Kikkenborg

Transfernieuws en Transfergeruchten 03/01: Gigot - Bozhinov - Kikkenborg

09:30
Aster Nzeyimana in Bestemming X: ondermijnt dat zijn positie als voetbalanker niet? De derde helft

Aster Nzeyimana in Bestemming X: ondermijnt dat zijn positie als voetbalanker niet?

11:00
Ook voetballer onder de slachtoffers van brand in Crans-Montana

Ook voetballer onder de slachtoffers van brand in Crans-Montana

10:30
Marc Degryse staat op zijn strepen: "Ik ga hem de Gouden Schoen toch niet geven?"

Marc Degryse staat op zijn strepen: "Ik ga hem de Gouden Schoen toch niet geven?"

10:00
'Antwerp let maar beter op: deze speler zou sneller dan Kerk weg kunnen zijn'

'Antwerp let maar beter op: deze speler zou sneller dan Kerk weg kunnen zijn'

08:40
3
'Eerste wintertransfer voor Westerlo komt heel dichtbij'

'Eerste wintertransfer voor Westerlo komt heel dichtbij'

09:00
Geen transfer? Sterkhouder van STVV gaat mee op teambuilding

Geen transfer? Sterkhouder van STVV gaat mee op teambuilding

08:20
'Amper zes maanden geduurd: KV Mechelen schuift grote naam opzij'

'Amper zes maanden geduurd: KV Mechelen schuift grote naam opzij'

08:00
📷 'Anderlecht neemt afscheid: op enkele details na is vertrek rond'

📷 'Anderlecht neemt afscheid: op enkele details na is vertrek rond'

07:20
1
Ex-Rode Duivel al na enkele maanden ontslagen: "Maar al contacten met profclubs"

Ex-Rode Duivel al na enkele maanden ontslagen: "Maar al contacten met profclubs"

07:40
David Hubert haalt de loftrompet boven voor Kevin De Bruyne met een opmerkelijke anekdote

David Hubert haalt de loftrompet boven voor Kevin De Bruyne met een opmerkelijke anekdote

07:00
Vincent Kompany haalt belangrijk staflid weg bij Pep Guardiola en Manchester City

Vincent Kompany haalt belangrijk staflid weg bij Pep Guardiola en Manchester City

06:30
Transfernieuws en Transfergeruchten 02/01: Yow - Santa Cruz - Janssen - Kerk - Van Den Bosch - Praet - Kouyaté

Transfernieuws en Transfergeruchten 02/01: Yow - Santa Cruz - Janssen - Kerk - Van Den Bosch - Praet - Kouyaté

23:00
Club Brugge vertrekt op winterstage zonder drie sterkhouders en met één opvallende aanwezige

Club Brugge vertrekt op winterstage zonder drie sterkhouders en met één opvallende aanwezige

22:30
2
Union wil nu ook gaan shoppen in de Jupiler Pro League, namelijk bij Westerlo

Union wil nu ook gaan shoppen in de Jupiler Pro League, namelijk bij Westerlo

23:00
3
Roque Santa Cruz krijgt niet genoeg van het voetbal

Roque Santa Cruz krijgt niet genoeg van het voetbal

22:00
1
Antwerp maakt werk van eerste contractverlenging

Antwerp maakt werk van eerste contractverlenging

21:42
3
Antwerp was 'on fire', maar zoekt geen warmere oorden op

Antwerp was 'on fire', maar zoekt geen warmere oorden op

21:20
3
Officieel: een voormalig scout van Anderlecht benoemd tot sportief directeur van Juventus

Officieel: een voormalig scout van Anderlecht benoemd tot sportief directeur van Juventus

20:20
Marc Brys wordt opnieuw onderuitgehaald door de protegé van Samuel Eto'o

Marc Brys wordt opnieuw onderuitgehaald door de protegé van Samuel Eto'o

21:00
1
Union droomt van de nieuwe Undav: wie is Mateo Biondic?

Union droomt van de nieuwe Undav: wie is Mateo Biondic?

20:40
Racing Genk haalt clubicoon terug als trainer van de beloften

Racing Genk haalt clubicoon terug als trainer van de beloften

19:40
🎥 Wat een redding! Jeremy Doku dichtbij een wereldklasse doelpunt bij zijn terugkeer

🎥 Wat een redding! Jeremy Doku dichtbij een wereldklasse doelpunt bij zijn terugkeer

20:00
1
Christian Benteke: een gedwongen afscheid bij de Rode Duivels

Christian Benteke: een gedwongen afscheid bij de Rode Duivels

19:45
Chelsea wil trainer van Mike Penders wegkapen

Chelsea wil trainer van Mike Penders wegkapen

19:20
Guardiola met klaagzang na scoreloos gelijkspel: "Het waren niet eens moeilijke kansen"

Guardiola met klaagzang na scoreloos gelijkspel: "Het waren niet eens moeilijke kansen"

19:00
1
'Ondanks tegenvoorstel: Anderlecht verliest talent aan andere JPL-club'

'Ondanks tegenvoorstel: Anderlecht verliest talent aan andere JPL-club'

18:20
'Winterse miljoenen voor Anderlecht? Buitenlandse topclub neemt contact op voor Mario Stroeykens'

'Winterse miljoenen voor Anderlecht? Buitenlandse topclub neemt contact op voor Mario Stroeykens'

18:00
1
'Union verbaast opnieuw: Brusselaars hebben akkoord over spits uit vierde klasse'

'Union verbaast opnieuw: Brusselaars hebben akkoord over spits uit vierde klasse'

17:40
Dubbele mokerslag voor Zulte Waregem: duo zes en acht weken out

Dubbele mokerslag voor Zulte Waregem: duo zes en acht weken out

17:20
Na het ontslag van Frédéric Frans: RWDM doet het seizoen uit met deze coach

Na het ontslag van Frédéric Frans: RWDM doet het seizoen uit met deze coach

16:30
Deze Rode Duivel maakt indruk op zijn coach: "Hij is zo'n intelligente speler"

Deze Rode Duivel maakt indruk op zijn coach: "Hij is zo'n intelligente speler"

17:00
1
'Luca Oyen verruilt Genk voor deze Nederlandse club'

'Luca Oyen verruilt Genk voor deze Nederlandse club'

16:00
2
Naast Noah Fernandez krijgen nog twee jonge Belgen de kans om zich te bewijzen bij PSV

Naast Noah Fernandez krijgen nog twee jonge Belgen de kans om zich te bewijzen bij PSV

15:30
'Club Brugge wil zich versterken met speler van Atlético Madrid'

'Club Brugge wil zich versterken met speler van Atlético Madrid'

14:20
9
La Louvière wuift middenvelder officieel uit

La Louvière wuift middenvelder officieel uit

15:00

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 19
Lommel SK Lommel SK 4-3 Lierse SK Lierse SK
KAA Gent KAA Gent 3-1 Seraing Seraing
Francs Borains Francs Borains 1- Club Brugge NXT Club Brugge NXT
SK Beveren SK Beveren 4-2 K Beerschot VA K Beerschot VA
KV Kortrijk KV Kortrijk 5-2 RSCA Futures RSCA Futures
KSC Lokeren KSC Lokeren 1-1 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
RWDM Brussels RWDM Brussels 0-3 Luik FC Luik FC
Eupen Eupen 2-2 Olympic Charleroi Olympic Charleroi

Nieuwste reacties

zimbo zimbo over 'Club Brugge versterkt zich met speler van Atlético Madrid' Canard-i Canard-i over Buitenkansje voor Belgische clubs? Ex-speler van KAA Gent op zoek naar nieuwe club Jasperd Jasperd over 📷 'Anderlecht neemt afscheid: op enkele details na is vertrek rond' Impala Impala over 'Antwerp let maar beter op: deze speler zou sneller dan Kerk weg kunnen zijn' André Coenen André Coenen over Een nieuw stadion voor Anderlecht? "We hebben nog altijd het beste van België" zimbo zimbo over 'Duurste transfer ooit voor Club Brugge, maar niet naar absolute topclub' Pierrebourgeois Pierrebourgeois over Club Brugge vertrekt op winterstage zonder drie sterkhouders en met één opvallende aanwezige Bankzitter Bankzitter over Union wil nu ook gaan shoppen in de Jupiler Pro League, namelijk bij Westerlo RememberLierse RememberLierse over Vanhaezebrouck streng voor Ivan Leko: "Dat doe je sowieso niet" zimbo zimbo over Franky Van der Elst onder de indruk van Club Brugge: "Ik vond dat heel straf bedacht" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved