Buitenkansje voor Belgische clubs? Ex-speler van KAA Gent op zoek naar nieuwe club

In 2018 verliet Samuel Gigot KAA Gent en de Jupiler Pro League voor 8 miljoen euro. Nu staat hij onder contract bij Lazio Rome, maar hij past niet meer in de plannen van zijn trainer en mag al in januari vertrekken. Een mooie kans voor verschillende Belgische clubs.

Opgeleid in Arles, in het zuiden van Frankrijk, sloot Samuel Gigot zich in 2015 gratis aan bij Kortrijk. Hij presteerde er anderhalf jaar sterk, waarna AA Gent hem overnam voor 1,3 miljoen euro.

Bij de Buffalo’s kende de Franse centrale verdediger zijn echte doorbraak. Na opnieuw achttien maanden volgde een transfer naar Spartak Moskou, dat destijds 8 miljoen euro betaalde.

Drieënhalf seizoen later probeerde Samuel Gigot zijn carrière nieuw leven in te blazen bij Marseille, na een moeilijke laatste periode in Rusland. Hij speelde meer dan zestig wedstrijden voor de club uit Zuid‑Frankrijk, keerde daarna op huurbasis terug naar Spartak Moskou en werd vervolgens uitgeleend aan Lazio Roma, dat hem afgelopen zomer definitief overnam voor 4,5 miljoen euro.

Samuel Gigot op zoek naar een nieuwe club

Door een enkelblessure en een operatie kwam Samuel Gigot dit seizoen nog niet in actie voor Lazio Roma. Zijn terugkeer wordt pas na 31 januari verwacht. Ondanks een contract tot 30 juni 2027 heeft Lazio al andere oplossingen gevonden en rekent de club niet langer op hem.

Volgens informatie van de Italiaanse journalist Nicolo Schira mag Samuel Gigot daarom vrij uitkijken naar een nieuwe club. Zijn marktwaarde wordt op Transfermarkt geschat op 1,5 miljoen euro. Daarmee zou hij zeker een interessante optie kunnen zijn voor meerdere clubs in de Jupiler Pro League.



