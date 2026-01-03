📷 'Anderlecht neemt afscheid: op enkele details na is vertrek rond'

'Anderlecht neemt afscheid: op enkele details na is vertrek rond'

De situatie rond Mads Kikkenborg evolueert snel. De doelman lijkt op korte termijn te vertrekken bij Anderlecht.

Voortgang van de onderhandelingen

De Noorse club Molde werkt aan een overgang van de Deense doelman, die bij Anderlecht nauwelijks aan spelen toekomt. Transferwatcher Stian André de Wahl benadrukt dat de gesprekken tussen beide clubs in een vergevorderd stadium zitten.

Volgens de betrokken partijen moeten nog enkele praktische punten worden vastgelegd. De onderhandelingen verlopen volgens De Wahl zonder noemenswaardige hindernissen.

Contractuele context en marktwaarde

Kikkenborg kwam destijds voor een bedrag van ongeveer 1,3 miljoen euro naar Anderlecht. De doelman heeft nog tweeënhalf jaar resterend op zijn contract, wat een rol speelt in de huidige gesprekken. Zijn marktwaarde wordt door Transfermarkt op 400.000 euro geplaatst. De verwachting is dat de overgang binnen enkele dagen kan worden afgerond. Over de uiteindelijke transfersom is voorlopig geen duidelijkheid.

Sportieve situatie bij Anderlecht

De Deen kwam dit seizoen niet in actie in de Jupiler Pro League en de evaluatie richting winters vertrek volgde al vrij snel. Zijn wens om elders meer speelminuten te verzamelen vormt een belangrijk element in de onderhandelingen. Molde ziet in hem een directe versterking voor de selectie.

De voormalige jeugdinternational van Denemarken U19 hoopt via een overstap opnieuw regelmatige speeltijd te vinden. De gesprekken tussen alle partijen blijven intussen doorgaan.

