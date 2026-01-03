'Antwerp let maar beter op: deze speler zou sneller dan Kerk weg kunnen zijn'

De situatie rond Rosen Bozhinov krijgt steeds meer aandacht. De verdediger van Antwerp staat in het vizier van meerdere buitenlandse clubs.

Evolutie van zijn positie binnen de club

Vorig seizoen kreeg Bozhinov onverwacht zijn kans bij Antwerp. Zijn optreden bleef echter beperkt tot één wedstrijd, waarna hij niet meer in actie kwam. In de zomer werd gezocht naar een extra linkspoot, maar door het mislopen van een transfer begon hij toch aan het nieuwe seizoen.

De Bulgaar stond in de eerste tien competitieduels in de basis en bleef daarna regelmatig gebruikt worden. Zijn optreden oogde stabieler dan het jaar voordien, zowel in duels als in zijn spel aan de bal. Slechts enkele ploegmaats verzamelden tot nu toe meer speelminuten.

Interesse vanuit het buitenland

Ondanks zijn jonge leeftijd is de belangstelling voor hem groot. Clubs uit meerdere toplanden informeerden bij zijn entourage en bij Antwerp. Onder meer Bologna en Atalanta volgen hem van nabij, zo meldt Het Nieuwsblad, twee teams die bekendstaan voor hun gerichte scouting en hun focus op jonge profielen.

Bozhinov beschikt over fysieke en technische kenmerken die hem aantrekkelijk maken voor geïnteresseerde clubs. Zijn lengte, snelheid en linkervoet zijn daarbij belangrijke factoren. Daarnaast is hij intussen international, wat zijn ervaring verder uitbreidt.

Toekomstplannen van de speler

Tijdens een interview op oudejaarsdag gaf Bozhinov zijn ambities mee. “Mijn volgende doel is om Europees voetbal te spelen.” Hij benadrukte dat hij zichzelf klaar acht voor een hoger niveau. “Ik denk ook dat ik de mogelijkheid en de capaciteiten heb om op een hoger niveau dan in België te spelen.”





Mogelijke ontwikkelingen op de markt

Er zou al een club bereid zijn om 4 miljoen euro te betalen, wat de situatie snel kan doen kantelen. Bozhinov heeft een contract tot 2028 en is volgens Transfermarkt op dit moment 2,5 miljoen euro waard. De club kijkt intussen ook naar alternatieven om de defensie te versterken. In dat kader werd opnieuw gekeken naar Gaston Avila, die eerder al voor Antwerp speelde.