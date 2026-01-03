'Antwerp let maar beter op: deze speler zou sneller dan Kerk weg kunnen zijn'

'Antwerp let maar beter op: deze speler zou sneller dan Kerk weg kunnen zijn'
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De situatie rond Rosen Bozhinov krijgt steeds meer aandacht. De verdediger van Antwerp staat in het vizier van meerdere buitenlandse clubs.

Evolutie van zijn positie binnen de club

Vorig seizoen kreeg Bozhinov onverwacht zijn kans bij Antwerp. Zijn optreden bleef echter beperkt tot één wedstrijd, waarna hij niet meer in actie kwam. In de zomer werd gezocht naar een extra linkspoot, maar door het mislopen van een transfer begon hij toch aan het nieuwe seizoen.

De Bulgaar stond in de eerste tien competitieduels in de basis en bleef daarna regelmatig gebruikt worden. Zijn optreden oogde stabieler dan het jaar voordien, zowel in duels als in zijn spel aan de bal. Slechts enkele ploegmaats verzamelden tot nu toe meer speelminuten.

Interesse vanuit het buitenland

Ondanks zijn jonge leeftijd is de belangstelling voor hem groot. Clubs uit meerdere toplanden informeerden bij zijn entourage en bij Antwerp. Onder meer Bologna en Atalanta volgen hem van nabij, zo meldt Het Nieuwsblad, twee teams die bekendstaan voor hun gerichte scouting en hun focus op jonge profielen.

Bozhinov beschikt over fysieke en technische kenmerken die hem aantrekkelijk maken voor geïnteresseerde clubs. Zijn lengte, snelheid en linkervoet zijn daarbij belangrijke factoren. Daarnaast is hij intussen international, wat zijn ervaring verder uitbreidt.

Toekomstplannen van de speler

Tijdens een interview op oudejaarsdag gaf Bozhinov zijn ambities mee. “Mijn volgende doel is om Europees voetbal te spelen.” Hij benadrukte dat hij zichzelf klaar acht voor een hoger niveau. “Ik denk ook dat ik de mogelijkheid en de capaciteiten heb om op een hoger niveau dan in België te spelen.”

Mogelijke ontwikkelingen op de markt

Er zou al een club bereid zijn om 4 miljoen euro te betalen, wat de situatie snel kan doen kantelen. Bozhinov heeft een contract tot 2028 en is volgens Transfermarkt op dit moment 2,5 miljoen euro waard. De club kijkt intussen ook naar alternatieven om de defensie te versterken. In dat kader werd opnieuw gekeken naar Gaston Avila, die eerder al voor Antwerp speelde.

3 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Serie A
Serie A Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Beker van België
Beker van België Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Antwerp
Bologna
Rosen Bozhinov

Meer nieuws

Transfernieuws en Transfergeruchten 03/01: Gigot - Bozhinov - Kikkenborg

Transfernieuws en Transfergeruchten 03/01: Gigot - Bozhinov - Kikkenborg

09:30
Aster Nzeyimana in Bestemming X: ondermijnt dat zijn positie als voetbalanker niet? De derde helft

Aster Nzeyimana in Bestemming X: ondermijnt dat zijn positie als voetbalanker niet?

11:00
Ook voetballer onder de slachtoffers van brand in Crans-Montana

Ook voetballer onder de slachtoffers van brand in Crans-Montana

10:30
Marc Degryse staat op zijn strepen: "Ik ga hem de Gouden Schoen toch niet geven?"

Marc Degryse staat op zijn strepen: "Ik ga hem de Gouden Schoen toch niet geven?"

10:00
Buitenkansje voor Belgische clubs? Ex-speler van KAA Gent op zoek naar nieuwe club

Buitenkansje voor Belgische clubs? Ex-speler van KAA Gent op zoek naar nieuwe club

09:30
1
'Eerste wintertransfer voor Westerlo komt heel dichtbij'

'Eerste wintertransfer voor Westerlo komt heel dichtbij'

09:00
Geen transfer? Sterkhouder van STVV gaat mee op teambuilding

Geen transfer? Sterkhouder van STVV gaat mee op teambuilding

08:20
Antwerp maakt werk van eerste contractverlenging

Antwerp maakt werk van eerste contractverlenging

21:42
3
'Amper zes maanden geduurd: KV Mechelen schuift grote naam opzij'

'Amper zes maanden geduurd: KV Mechelen schuift grote naam opzij'

08:00
📷 'Anderlecht neemt afscheid: op enkele details na is vertrek rond'

📷 'Anderlecht neemt afscheid: op enkele details na is vertrek rond'

07:20
1
Ex-Rode Duivel al na enkele maanden ontslagen: "Maar al contacten met profclubs"

Ex-Rode Duivel al na enkele maanden ontslagen: "Maar al contacten met profclubs"

07:40
Antwerp was 'on fire', maar zoekt geen warmere oorden op

Antwerp was 'on fire', maar zoekt geen warmere oorden op

21:20
3
David Hubert haalt de loftrompet boven voor Kevin De Bruyne met een opmerkelijke anekdote

David Hubert haalt de loftrompet boven voor Kevin De Bruyne met een opmerkelijke anekdote

07:00
Vincent Kompany haalt belangrijk staflid weg bij Pep Guardiola en Manchester City

Vincent Kompany haalt belangrijk staflid weg bij Pep Guardiola en Manchester City

06:30
Transfernieuws en Transfergeruchten 02/01: Yow - Santa Cruz - Janssen - Kerk - Van Den Bosch - Praet - Kouyaté

Transfernieuws en Transfergeruchten 02/01: Yow - Santa Cruz - Janssen - Kerk - Van Den Bosch - Praet - Kouyaté

23:00
Union wil nu ook gaan shoppen in de Jupiler Pro League, namelijk bij Westerlo

Union wil nu ook gaan shoppen in de Jupiler Pro League, namelijk bij Westerlo

23:00
3
Club Brugge vertrekt op winterstage zonder drie sterkhouders en met één opvallende aanwezige

Club Brugge vertrekt op winterstage zonder drie sterkhouders en met één opvallende aanwezige

22:30
2
Roque Santa Cruz krijgt niet genoeg van het voetbal

Roque Santa Cruz krijgt niet genoeg van het voetbal

22:00
1
Officieel: een voormalig scout van Anderlecht benoemd tot sportief directeur van Juventus

Officieel: een voormalig scout van Anderlecht benoemd tot sportief directeur van Juventus

20:20
Marc Brys wordt opnieuw onderuitgehaald door de protegé van Samuel Eto'o

Marc Brys wordt opnieuw onderuitgehaald door de protegé van Samuel Eto'o

21:00
1
Union droomt van de nieuwe Undav: wie is Mateo Biondic?

Union droomt van de nieuwe Undav: wie is Mateo Biondic?

20:40
🎥 Wat een redding! Jeremy Doku dichtbij een wereldklasse doelpunt bij zijn terugkeer

🎥 Wat een redding! Jeremy Doku dichtbij een wereldklasse doelpunt bij zijn terugkeer

20:00
1
Christian Benteke: een gedwongen afscheid bij de Rode Duivels

Christian Benteke: een gedwongen afscheid bij de Rode Duivels

19:45
Racing Genk haalt clubicoon terug als trainer van de beloften

Racing Genk haalt clubicoon terug als trainer van de beloften

19:40
Chelsea wil trainer van Mike Penders wegkapen

Chelsea wil trainer van Mike Penders wegkapen

19:20
Guardiola met klaagzang na scoreloos gelijkspel: "Het waren niet eens moeilijke kansen"

Guardiola met klaagzang na scoreloos gelijkspel: "Het waren niet eens moeilijke kansen"

19:00
1
'Ondanks tegenvoorstel: Anderlecht verliest talent aan andere JPL-club'

'Ondanks tegenvoorstel: Anderlecht verliest talent aan andere JPL-club'

18:20
'Winterse miljoenen voor Anderlecht? Buitenlandse topclub neemt contact op voor Mario Stroeykens'

'Winterse miljoenen voor Anderlecht? Buitenlandse topclub neemt contact op voor Mario Stroeykens'

18:00
1
'Union verbaast opnieuw: Brusselaars hebben akkoord over spits uit vierde klasse'

'Union verbaast opnieuw: Brusselaars hebben akkoord over spits uit vierde klasse'

17:40
Dubbele mokerslag voor Zulte Waregem: duo zes en acht weken out

Dubbele mokerslag voor Zulte Waregem: duo zes en acht weken out

17:20
Deze Rode Duivel maakt indruk op zijn coach: "Hij is zo'n intelligente speler"

Deze Rode Duivel maakt indruk op zijn coach: "Hij is zo'n intelligente speler"

17:00
1
Na het ontslag van Frédéric Frans: RWDM doet het seizoen uit met deze coach

Na het ontslag van Frédéric Frans: RWDM doet het seizoen uit met deze coach

16:30
'Luca Oyen verruilt Genk voor deze Nederlandse club'

'Luca Oyen verruilt Genk voor deze Nederlandse club'

16:00
2
Naast Noah Fernandez krijgen nog twee jonge Belgen de kans om zich te bewijzen bij PSV

Naast Noah Fernandez krijgen nog twee jonge Belgen de kans om zich te bewijzen bij PSV

15:30
'Club Brugge wil zich versterken met speler van Atlético Madrid'

'Club Brugge wil zich versterken met speler van Atlético Madrid'

14:20
9
La Louvière wuift middenvelder officieel uit

La Louvière wuift middenvelder officieel uit

15:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Serie A

 Speeldag 18
Cagliari Cagliari 0-1 AC Milan AC Milan
Como Como 12:30 Udinese Udinese
Sassuolo Sassuolo 15:00 Parma Parma
Genoa Genoa 15:00 Pisa Pisa
Juventus Juventus 18:00 Lecce Lecce
Atalanta Atalanta 20:45 AS Roma AS Roma
Lazio Lazio 04/01 Napoli Napoli
Fiorentina Fiorentina 04/01 Cremonese Cremonese
Hellas Verona Hellas Verona 04/01 Torino Torino
Inter Milaan Inter Milaan 04/01 Bologna Bologna

Nieuwste reacties

zimbo zimbo over 'Club Brugge versterkt zich met speler van Atlético Madrid' Canard-i Canard-i over Buitenkansje voor Belgische clubs? Ex-speler van KAA Gent op zoek naar nieuwe club Jasperd Jasperd over 📷 'Anderlecht neemt afscheid: op enkele details na is vertrek rond' Impala Impala over 'Antwerp let maar beter op: deze speler zou sneller dan Kerk weg kunnen zijn' André Coenen André Coenen over Een nieuw stadion voor Anderlecht? "We hebben nog altijd het beste van België" zimbo zimbo over 'Duurste transfer ooit voor Club Brugge, maar niet naar absolute topclub' Pierrebourgeois Pierrebourgeois over Club Brugge vertrekt op winterstage zonder drie sterkhouders en met één opvallende aanwezige Bankzitter Bankzitter over Union wil nu ook gaan shoppen in de Jupiler Pro League, namelijk bij Westerlo RememberLierse RememberLierse over Vanhaezebrouck streng voor Ivan Leko: "Dat doe je sowieso niet" zimbo zimbo over Franky Van der Elst onder de indruk van Club Brugge: "Ik vond dat heel straf bedacht" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved