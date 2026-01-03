'KAA Gent heeft Braziliaanse centrale verdediger op het oog'

'KAA Gent heeft Braziliaanse centrale verdediger op het oog'
Foto: © photonews
KAA Gent volgt deze winter een Braziliaanse verdediger. De club bekijkt of een dossier kan worden opgestart richting Hongarije. De interesse is bevestigd door transferjournalist Sacha Tavolieri.

Gent activeert piste richting Hongarije

Volgens Tavolieri heeft KAA Gent zijn aandacht gericht op Diego Borges, een 21‑jarige centrale verdediger die sinds 2025 uitkomt voor Zalaegerszegi TE FC. Dat laat hij weten op zijn sociale media.

De Buffalo’s zoeken deze winter een extra optie centraal achterin en hebben de piste naar de Braziliaan geopend. Er zou zelfs gewerkt worden aan een mogelijk bod richting zijn Hongaarse werkgever.

Borges maakte in september 2025 de overstap van Santos naar Zalaegerszeg. Hij speelt er in de hoogste Hongaarse afdeling en geldt als een fysiek sterke verdediger met een lengte van 1,94 meter.

Contract en marktwaarde volgens Transfermarkt

Uit gegevens van Transfermarkt blijkt dat Borges nog een contract heeft tot 30 juni 2028. Zijn huidige marktwaarde wordt er geschat op 200.000 euro. Hij is geboren op 15 december 2004 en is dus 20 jaar oud.


De speler kwam dit seizoen al meerdere keren in actie voor Zalaegerszeg in zowel de competitie als de beker. Zijn statistieken tonen dat hij regelmatig aan de aftrap verschijnt en een stabiele rol vervult binnen de selectie.

KAA Gent

Transfernieuws en Transfergeruchten 03/01: Ilic - Nwaiwu - Gigot - Bozhinov - Kikkenborg

18:30
'Anderlecht overweegt speler vervroegd door te sturen'

18:30
Is stap van OHL naar Union financieel een stevige promotie? Hubert legt het zelf uit

18:00
1
Antwerp niet naar buitenland op stage: Patrick Goots zegt waar het op staat

17:30
2
Afscheid van Lukaku bij Rode Duivels? Vincent Mannaert komt met statement

16:30
2
Heel goed nieuws uit de ziekenboeg bij Beerschot

16:00
'KRC Genk stuurt zijn kat naar Gala van de Gouden Schoen'

15:30
29
Mogi Bayat is nog altijd even actief: "Deze club heeft veel aan hem te danken"

14:30
'Club Brugge op lijstje voor middenvelder die Anderlecht te duur vond'

15:00
2
'Speler van Anderlecht legt wintertransfer naar Belgische topclub naast zich neer'

13:30
2
OFFICIEEL KRC Genk kondigt in één klap drie versterkingen aan

14:00
'Goed nieuws voor twee spelers van Cercle: geen winters vertrek'

13:00
Marc Degryse is plots zeer kritisch voor Hans Vanaken

12:00
19
'KV Mechelen heeft opvallend idee klaar voor uitgaande transfer'

12:30
1
Igor De Camargo doet boekje open over zijn ontslag bij Francs Borains

11:30
Buitenkansje voor Belgische clubs? Ex-speler van KAA Gent op zoek naar nieuwe club

09:30
2
Aster Nzeyimana in Bestemming X: ondermijnt dat zijn positie als voetbalanker niet? De derde helft

11:00
Marc Degryse staat op zijn strepen: "Ik ga hem de Gouden Schoen toch niet geven?"

10:00
13
Ook voetballer onder de slachtoffers van brand in Crans-Montana

10:30
'Antwerp let maar beter op: deze speler zou sneller dan Kerk weg kunnen zijn'

08:40
11
'Eerste wintertransfer voor Westerlo komt heel dichtbij'

09:00
Geen transfer? Sterkhouder van STVV gaat mee op teambuilding

08:20
2
'Amper zes maanden geduurd: KV Mechelen schuift grote naam opzij'

08:00
1
📷 'Anderlecht neemt afscheid: op enkele details na is vertrek rond'

07:20
1
Ex-Rode Duivel al na enkele maanden ontslagen: "Maar al contacten met profclubs"

07:40
David Hubert haalt de loftrompet boven voor Kevin De Bruyne met een opmerkelijke anekdote

07:00
1
Vincent Kompany haalt belangrijk staflid weg bij Pep Guardiola en Manchester City

06:30
Transfernieuws en Transfergeruchten 02/01: Yow - Santa Cruz - Janssen - Kerk - Van Den Bosch - Praet - Kouyaté

23:00
Union wil nu ook gaan shoppen in de Jupiler Pro League, namelijk bij Westerlo

23:00
2
Club Brugge vertrekt op winterstage zonder drie sterkhouders en met één opvallende aanwezige

22:30
2
Roque Santa Cruz krijgt niet genoeg van het voetbal

22:00
2
Antwerp maakt werk van eerste contractverlenging

21:42
6
Antwerp was 'on fire', maar zoekt geen warmere oorden op

21:20
4
Marc Brys wordt opnieuw onderuitgehaald door de protegé van Samuel Eto'o

21:00
1
Union droomt van de nieuwe Undav: wie is Mateo Biondic?

20:40
Officieel: een voormalig scout van Anderlecht benoemd tot sportief directeur van Juventus

20:20

