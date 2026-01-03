'KAA Gent heeft Braziliaanse centrale verdediger op het oog'

KAA Gent volgt deze winter een Braziliaanse verdediger. De club bekijkt of een dossier kan worden opgestart richting Hongarije. De interesse is bevestigd door transferjournalist Sacha Tavolieri.

Gent activeert piste richting Hongarije

Volgens Tavolieri heeft KAA Gent zijn aandacht gericht op Diego Borges, een 21‑jarige centrale verdediger die sinds 2025 uitkomt voor Zalaegerszegi TE FC. Dat laat hij weten op zijn sociale media.

De Buffalo’s zoeken deze winter een extra optie centraal achterin en hebben de piste naar de Braziliaan geopend. Er zou zelfs gewerkt worden aan een mogelijk bod richting zijn Hongaarse werkgever.

Borges maakte in september 2025 de overstap van Santos naar Zalaegerszeg. Hij speelt er in de hoogste Hongaarse afdeling en geldt als een fysiek sterke verdediger met een lengte van 1,94 meter.

Contract en marktwaarde volgens Transfermarkt

Uit gegevens van Transfermarkt blijkt dat Borges nog een contract heeft tot 30 juni 2028. Zijn huidige marktwaarde wordt er geschat op 200.000 euro. Hij is geboren op 15 december 2004 en is dus 20 jaar oud.



De speler kwam dit seizoen al meerdere keren in actie voor Zalaegerszeg in zowel de competitie als de beker. Zijn statistieken tonen dat hij regelmatig aan de aftrap verschijnt en een stabiele rol vervult binnen de selectie.