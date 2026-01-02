'Winterse miljoenen voor Anderlecht? Buitenlandse topclub neemt contact op voor Mario Stroeykens'

Lorenz Lomme
'Winterse miljoenen voor Anderlecht? Buitenlandse topclub neemt contact op voor Mario Stroeykens'
Foto: © photonews

Mario Stroeykens is momenteel geblesseerd, maar zou in januari toch nog kunnen vertrekken bij RSC Anderlecht. Deze buitenlandse topclub zou de speler nu al willen.

Er doen al maanden geruchten over een transfer van Stroeykens. Anderlecht wil een mooie prijs voor de speler, waardoor het aantal gegadigden beperkt blijft.

Besiktas wordt opnieuw genoemd

Volgens transferexpert Sacha Tavolieri zou Stroeykens het Lotto Park voor het einde van het seizoen kunnen verlaten. Hij zou namelijk nog steeds gevolgd worden door Besiktas, interesse waar we eerder al over schreven.

De Turkse topclub zou nu echter al contact hebben opgenomen met Anderlecht in verband met een uitleenbeurt met een aankoopoptie.

RSCA verkiest echter een definitieve verkoop, wat meteen een eerste obstakel zou kunnen zijn in de onderhandelingen. De 21-jarige Stroeykens heeft nog een contract tot midden 2028 in onze hoofdstad.

Volgens Transfermarkt mag Anderlecht momenteel mikken op 8 miljoen euro, terwijl de marktwaarde van Stroeykens in het verleden piekte op 14 miljoen euro.

