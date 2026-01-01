'JPL-clubs tonen interesse voor deze middenvelder met een neus voor goals'

Het nieuwe jaar is begonnen, wat betekent dat de clubs in de Jupiler Pro League zich traditioneel extra klaarstomen voor wat nog komt. Daarbij hoort ook het nodige transfergeweld.

Veel clubs zullen de komende periode op zoek gaan naar transferopportuniteiten. Waar voor de ene club een verdediger welkom is, kijken andere teams uit naar een nieuwe aanvallende kracht.

Kristall Mani Ingasons naar de JPL?

In die context zou Kristall Mani Ingasons misschien wel een buitenkans kunnen zijn. De IJslandse aanvallende middenvelder verdient momenteel zijn brood in Denemarken bij Sönderjyske en doet het daar heel aardig.

In 14 competitieduels was hij al goed voor 6 goals en 2 assists. Daar doet hij ook 2 goals bij in 2 wedstrijden in de Deense beker. Met die 8 goals lokt de middenvelder nu de nodige interesse.

Volgens de Deense krant Tipsbladet hebben clubs uit België, Nederland en de Duitse tweede klasse de speler op het oog. De genoemde bron vermeldt er niet bij welke Belgische clubs precies geïnteresseerd zijn.



Mani Ingasons heeft nog een contract tot midden 2027 bij zijn huidige werkgever. Volgens Transfermarkt bedraagt zijn prijskaartje momenteel 900.000 euro. Het is afwachten of er een Belgische club is die dat op tafel wil leggen.