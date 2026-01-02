'KAA Gent heeft opvallend alternatief op het oog voor Westerlo-speler'

KAA Gent is op zoek naar versterkingen voor de wintermercato van 2026. Daarbij zou er ook wel eens een winger kunnen gaan bijkomen en daarbij wordt ook naar de buitenlandse markten gekeken.

KAA Gent wil er in 2026 opnieuw helemaal gaan staan en kijkt daarvoor volop naar de wintermercato. Zo werd onder meer gedacht aan een nieuwe rechtsbuiten, waarbij ze onder meer uitkwamen bij Griffin Yow van Westerlo.

Ivoriaans alternatief voor Griffin Yow

De rechtsbuiten van KVC Westerlo staat ook in de belangstelling van onder meer Antwerp, Anderlecht en heel wat buitenlandse teams. En dus willen ze bij De Buffalo’s ook alvast uitkijken naar een valabel alternatief voor Yow.

Jocelin Ta Bi, izlediğim en enteresan no name yeteneklerden birisi. Hapoel Petah Tikva takımının 20 yaşındaki Fildişili sağ kanat oyuncusu. Yetenek seti geniş; hızı, çalım repertuarı çeşitliliği ve 1v1’deki becerisiyle fark yaratıyor. iki ayağını da şut ve driplingde etkili… pic.twitter.com/MJ4MyQCllE — Harun Gündüz (@harungunduz_) December 28, 2025

Daarbij zouden ze volgens Turkse bronnen zijn uitgekomen bij Jocelyn Ta Bi. Dat is volgens Transfermarkt een 20-jarige Ivoriaanse rechterwinger met een marktwaarde van 375.000 euro die speelt voor Petah Tikva.

Turkse concurrentie voor KAA Gent voor Jocelyn Ta Bi

Dat team huurt hem voor twee seizoenen van Maccabi Netanya. Bij dat team ligt hij nog tot juni 2028 onder contract, maar de vraag is of ze hem nog heel lang in huis willen houden. Mogelijk kan er een nieuwe deal worden gevonden.





Daarbij is ook Trazbzonspor in de markt, al wordt dus ook KAA Gent genoemd als een mogelijke nieuwe bestemming voor de winger. Dit seizoen was hij in Israël al goed voor twee goals en twee assists in 858 speelminuten voor zijn team.