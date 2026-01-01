'Verrassing van formaat: Dirk Kuyt in beeld in de Premier League'

'Verrassing van formaat: Dirk Kuyt in beeld in de Premier League'

Liverpool is op zoek naar een nieuwe specialist voor stilstaande fases. Na het vertrek van Aaron Briggs duikt onverwacht de naam van Dirk Kuyt op als mogelijke opvolger.

Vertrek van Briggs en sportieve aanleiding

Liverpool beëindigde recent de samenwerking met Briggs, die sinds dit seizoen verantwoordelijk was voor de standaardsituaties. De resultaten op dat vlak bleven uit. De ploeg kreeg al twaalf doelpunten tegen uit dode spelmomenten, meer dan eender welke andere club in de Premier League. De clubleiding greep in en beëindigde zijn opdracht nog voor de jaarwisseling.

Voor trainer Arne Slot betekent dit dat een lid van zijn technische staf wegvalt op een moment waarop de kalender druk blijft. Liverpool moet daarom snel een vervanger vinden die de rest van het seizoen kan ondersteunen.

Kuyt genoemd als mogelijke kandidaat

Volgens de Engelse roddelpers wordt Dirk Kuyt genoemd als een van de opties. Hij is momenteel hoofdtrainer van FC Dordrecht en werkte eerder bij ADO Den Haag en Beerschot. Zijn naam duikt op omdat hij ervaring heeft als coach én een verleden heeft bij Liverpool, waar hij zes jaar onder contract stond.

Het is echter onduidelijk hoe concreet de interesse is. Kuyt heeft bij Dordrecht nog een lopende overeenkomst tot het einde van het seizoen, waardoor een eventuele overstap ook afhankelijk is van een akkoord tussen beide clubs.


Hoewel zijn naam circuleert, lijkt de kans op een effectieve terugkeer naar Anfield beperkt. Grote Britse en Nederlandse media bevestigen de interesse voorlopig niet en hij zit nog met een lopend contract in Nederland.

