Lorenz Lomme
| Reageer
Premier League: Manchester City en Jérémy Doku lopen meteen averij op in 2026

Manchester City zag Arsenal winnen van Aston Villa op speeldag 19 van de Premier League en wist dus wat het moest doen tegen Sunderland. Pep Guardiola en co liepen echter averij op.

Arsenal had eerder op de speeldag met ruime 4-1-cijfers al de maat genomen van Aston Villa en zo de druk opgevoerd op City, de tweede in de stand. De Citizens gingen zelf op bezoek bij Sunderland.

Geen Jérémy Doku in de basis bij City. Onze landgenoot stond even aan de kant met een blessure en begon op de bank tegen The Black Cats, die in de subtop kamperen.

Haaland scoort bijna voor de pauze

Voor de pauze kregen we geen doelpunten te zien in het Stadium of Light. Erling Haaland kreeg wel een goede kans na een mooi uitgespeelde aanval, maar mikte zijn schot centraal op de thuisdoelman. Daarvoor had ook Brian Brobbey niet kunnen scoren, zij het voor de thuisploeg.

Meteen na de pauze kreeg Savinho twee goede kansen. De Braziliaan kon echter niet afwerken, waardoor City nog altijd zocht naar dat eerste, verlossende doelpunt. Doku mocht Savinho in de tweede helft vervangen, maar ook de Rode Duivel kreeg de bal er niet in, ondanks zijn stevige pegel.


Ook Gvardiol kon daarna niet scoren, waarna het 0-0 bleef. City (41 punten) moet zo twee punten toegeven op Arsenal (45 punten), dat nu een voorsprong van vier eenheden heeft.

Premier League
Premier League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Manchester City
Sunderland
Jérémy Doku

Populairste artikels

Premier League

 Speeldag 19
Nottingham Forest Nottingham Forest 0-2 Everton Everton
Burnley Burnley 1-3 Newcastle United Newcastle United
West Ham Utd West Ham Utd 2-2 Brighton Brighton
Chelsea Chelsea 2-2 Bournemouth Bournemouth
Arsenal Arsenal 4-1 Aston Villa Aston Villa
Manchester United Manchester United 1-1 Wolverhampton Wolverhampton
Crystal Palace Crystal Palace 1-1 Fulham Fulham
Liverpool FC Liverpool FC 0-0 Leeds United Leeds United
Sunderland Sunderland 0-0 Manchester City Manchester City
Brentford Brentford 0-0 Tottenham Tottenham

