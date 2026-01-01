'PSG denkt aan verdediger van 45 miljoen van Club Brugge-killer'

Lorenz Lomme
'PSG denkt aan verdediger van 45 miljoen van Club Brugge-killer'

PSG won vorig seizoen de Champions League, maar de honger van de Parijzenaren is nog niet gestild. In de Franse hoofdstad speuren ze de markt af op zoek naar versterkingen voor de toekomst.

PSG vervulde vorig seizoen de grote droom van de club door de Champions League te winnen. Luis Enrique was de man die het voor elkaar kreeg, met een team dat bij wijlen oogstrelend voetbal op de mat legde.

De Parijzenaren willen aan de top van Europa blijven en zijn bereid om daarvoor verder te investeren in hun ploeg. Ousmane Diomandé wordt nu door Transferfeed in verband gebracht met de Franse kampioen.

Sterkhouder van Sporting 

Diomandé is een sterkhouder van de Portugese topclub Sporting CP, ondanks dat hij dit seizoen al geteisterd werd door het nodige blessureled. De Ivoriaan van 22 heeft nog een contract tot midden 2027 bij zijn huidige werkgever, waarmee hij Club Brugge klopte in de Champions League met 3-0. Hij stond toen de hele wedstrijd op het veld.

Volgens Transfermarkt is de speler momenteel 45 miljoen euro waard, wat volgens Transferfeed ook het bedrag is waar PSG aan denkt als het een bod zou doen. Luis Enrique zou het profiel van Diomandé alvast interessant vinden. Ook Manchester United en Real Madrid worden in verband gebracht met de speler door de genoemde bron.

Diomandé zou naar verluidt een vertrekclausule van 80 miljoen euro in zijn contract hebben staan. PSG lijkt echter een iets lager bedrag in gedachten te hebben voor de Ivoriaanse international, die momenteel actief is op de Afrika Cup.

