Waar gaat uw favoriete ploeg op stage deze winter? Het overzicht

Waar gaat uw favoriete ploeg op stage deze winter? Het overzicht

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Het nieuwe jaar is inmiddels begonnen. De diverse ploegen hebben inmiddels hun zaakjes voor het nieuwe jaar op orde. En daar horen uiteraard ook winterstages bij. Wie trekt waarheen? We lijsten het graag even voor u op.

Club Brugge kwam een paar dagen geleden al met officieel nieuws over hun stage naar Marbella van 3 tot 9 januari. "Tijdens de winterstage in Marbella zullen de troepen van Ivan Leko zo’n twee keer per dag trainen", lazen we op de eigen website.

Ook KRC Genk trekt naar Marbella

"Om de voorbereiding op 2026 af te sluiten speelt Club Brugge op donderdag 8 januari om 15u00 een vriendschappelijke wedstrijd tegen het Oostenrijkse Sturm Graz. Deze wedstrijd is vrij toegankelijk voor toeschouwers."

Het Laatste Nieuws maakt nu bekend dat ook Genk in Marbella te vinden zal zijn voor een winterstage van 6 tot 12 januari. En er zijn nog heel wat andere ploegen die naar Spanje trekken om zich voor te bereiden op de laatste tien matchen en de play-offs.

Vier ploegen blijven gewoon thuis deze winter 

KAA Gent trekt zoals steeds naar Oliva (4 tot 10 januari), terwijl ook OH Leuven, Dender, Anderlecht en Mechelen in Spanje zitten. Standard trekt dan weer naar de Algarve, Zulte Waregem is in Tunesië te vinden en Westerlo en Charleroi in Turkije.

Lees ook... Vanhaezebrouck opnieuw coach of zelfs bondscoach?
Er zijn echter ook teams die in eigen land blijven. STVV, Antwerp, Union SG en La Louvière blijven in eigen land. Zij zullen wel een korte teambuilding gaan doen in ons land bijvoorbeeld, maar trekken dus niet specifiek naar de zon.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Beker van België
Beker van België Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Anderlecht
Antwerp

Meer nieuws

'Na 209 minuten: Antwerp wil zomeraanwinst alweer dumpen'

'Na 209 minuten: Antwerp wil zomeraanwinst alweer dumpen'

10:40
Vanhaezebrouck opnieuw coach of zelfs bondscoach?

Vanhaezebrouck opnieuw coach of zelfs bondscoach?

08:00
Ook de schuld van malaise met DAZN: clubs kunnen gewoon niet anders meer

Ook de schuld van malaise met DAZN: clubs kunnen gewoon niet anders meer

16:30
7
'Absolute jackpot van 50 miljoen euro komt dichterbij voor Club Brugge: speler maakt wens kensbaar'

'Absolute jackpot van 50 miljoen euro komt dichterbij voor Club Brugge: speler maakt wens kensbaar'

10:00
DONE DEAL: ex-speler van onder meer Genk, Gent, Antwerp en Beveren zet nieuwe stap in trainerscarrière

DONE DEAL: ex-speler van onder meer Genk, Gent, Antwerp en Beveren zet nieuwe stap in trainerscarrière

09:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 02/01: Praet

Transfernieuws en Transfergeruchten 02/01: Praet

09:40
'Anderlecht mikt hoog en gaat concurrentie aan met Liverpool en Barcelona'

'Anderlecht mikt hoog en gaat concurrentie aan met Liverpool en Barcelona'

10:20
Op een keerpunt in carrière? Dennis Praet staat voor belangrijke beslissing over toekomst

Op een keerpunt in carrière? Dennis Praet staat voor belangrijke beslissing over toekomst

09:40
Karetsas verovert harten in Europa: Genk mag dromen van historische transfer

Karetsas verovert harten in Europa: Genk mag dromen van historische transfer

07:20
'KAA Gent heeft opvallend alternatief op het oog voor Westerlo-speler'

'KAA Gent heeft opvallend alternatief op het oog voor Westerlo-speler'

09:20
Franky Van der Elst onder de indruk van Club Brugge: "Ik vond dat heel straf bedacht"

Franky Van der Elst onder de indruk van Club Brugge: "Ik vond dat heel straf bedacht"

07:00
Ook na beslissing CEPANI blijft de angst bij de profclubs er goed inzitten: dit is de timing

Ook na beslissing CEPANI blijft de angst bij de profclubs er goed inzitten: dit is de timing

08:40
'Ismael Saibari (ex-Genk) mag mikken op toptransfer naar LaLiga'

'Ismael Saibari (ex-Genk) mag mikken op toptransfer naar LaLiga'

07:40
'Deze Antwerp-flop kostte in totaal 10 miljoen euro'

'Deze Antwerp-flop kostte in totaal 10 miljoen euro'

20:21
Premier League: Manchester City en Jérémy Doku lopen meteen averij op in 2026

Premier League: Manchester City en Jérémy Doku lopen meteen averij op in 2026

06:30
Een nieuw stadion voor Anderlecht? "We hebben nog altijd het beste van België"

Een nieuw stadion voor Anderlecht? "We hebben nog altijd het beste van België"

18:30
9
'PSG denkt aan verdediger van 45 miljoen van Club Brugge-killer'

'PSG denkt aan verdediger van 45 miljoen van Club Brugge-killer'

23:00
Bounida geniet na van doorbraakjaar: "Het was bijzonder toen ik het voor het eerst zag"

Bounida geniet na van doorbraakjaar: "Het was bijzonder toen ik het voor het eerst zag"

22:30
'Ruilt Noa Lang Napoli in voor deze Champions League-club?'

'Ruilt Noa Lang Napoli in voor deze Champions League-club?'

22:00
7
'Sterkhouder Sint-Truiden in verband gebracht met LaLiga-club'

'Sterkhouder Sint-Truiden in verband gebracht met LaLiga-club'

21:00
1
"Kwaliteiten niet voor eerste klasse": KAA Gent-speler zegt wie niet in hem geloofde

"Kwaliteiten niet voor eerste klasse": KAA Gent-speler zegt wie niet in hem geloofde

17:00
Vanhaezebrouck streng voor Ivan Leko: "Dat doe je sowieso niet"

Vanhaezebrouck streng voor Ivan Leko: "Dat doe je sowieso niet"

12:20
22
Sebastiaan Bornauw viert basisdebuut en houdt met Leeds Liverpool in bedwang

Sebastiaan Bornauw viert basisdebuut en houdt met Leeds Liverpool in bedwang

21:40
'Kompany ziet meubelstuk van Bayern mogelijk naar Arsenal trekken'

'Kompany ziet meubelstuk van Bayern mogelijk naar Arsenal trekken'

21:20
1
'FC Barcelona laat oog vallen op spits van 100 miljoen'

'FC Barcelona laat oog vallen op spits van 100 miljoen'

20:00
Gabon neemt ongeziene maatregelen na desastreuze Afrika Cup

Gabon neemt ongeziene maatregelen na desastreuze Afrika Cup

19:40
'JPL-clubs tonen interesse voor deze middenvelder met een neus voor goals'

'JPL-clubs tonen interesse voor deze middenvelder met een neus voor goals'

19:20
1
Opvallende uitspraak over positie van Brandon Mechele bij Rode Duivels

Opvallende uitspraak over positie van Brandon Mechele bij Rode Duivels

13:00
19
"Meer moet ik niet zeggen": Vanhaezebrouck maakt de rekening van de vorige bondscoaches

"Meer moet ik niet zeggen": Vanhaezebrouck maakt de rekening van de vorige bondscoaches

19:00
Niet altijd gesteund door bestuur en trainers: dit is de beste doelman in de JPL volgens Teklak

Niet altijd gesteund door bestuur en trainers: dit is de beste doelman in de JPL volgens Teklak

13:30
1
'Verrassing van formaat: Dirk Kuyt in beeld in de Premier League'

'Verrassing van formaat: Dirk Kuyt in beeld in de Premier League'

18:00
📷 OFFICIEEL Christian Benteke heeft krabbel gezet bij nieuwe ploeg

📷 OFFICIEEL Christian Benteke heeft krabbel gezet bij nieuwe ploeg

17:40
1
Rode Duivel kan probleem Anderlecht oplossen volgens Joos: "Maar was ik hem, ik ging naar Genk"

Rode Duivel kan probleem Anderlecht oplossen volgens Joos: "Maar was ik hem, ik ging naar Genk"

11:40
1
📷 Legende Roberto Carlos komt met update na hartoperatie

📷 Legende Roberto Carlos komt met update na hartoperatie

17:20
Eerste match van Kindermans bij La Louvière wordt heel speciaal: "Nog mooier maken"

Eerste match van Kindermans bij La Louvière wordt heel speciaal: "Nog mooier maken"

14:00
'Westerlo anticipeert: stevig bod op vervanger van Griffin Yow'

'Westerlo anticipeert: stevig bod op vervanger van Griffin Yow'

15:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 20
KRC Genk KRC Genk 3-5 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-1 Union SG Union SG
Standard Standard 1-2 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 1-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
La Louvière La Louvière 0-0 OH Leuven OH Leuven
KV Mechelen KV Mechelen 1-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
KAA Gent KAA Gent 2-0 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

Toby Wong Toby Wong over 'Ruilt Noa Lang Napoli in voor deze Champions League-club?' André Coenen André Coenen over Een nieuw stadion voor Anderlecht? "We hebben nog altijd het beste van België" King of Highbury King of Highbury over Vanhaezebrouck streng voor Ivan Leko: "Dat doe je sowieso niet" Vital Verheyen Vital Verheyen over Opvallende uitspraak over positie van Brandon Mechele bij Rode Duivels Geert66 Geert66 over Ook de schuld van malaise met DAZN: clubs kunnen gewoon niet anders meer Erwin Wille Erwin Wille over DAZN komt met pittige waarschuwing richting de clubs na beslissing CEPANI Philipdesmet Philipdesmet over 📷 OFFICIEEL Christian Benteke heeft krabbel gezet bij nieuwe ploeg storfstievel storfstievel over 'Verrassende club meldt zich voor transfervrije Divock Origi' Timmy89 Timmy89 over Meteen ongeziene deal? 'Liverpool wil wintertransfer bij Club Brugge voor bijna 50 miljoen euro' Jasperd Jasperd over 'Sterkhouder Sint-Truiden genoemd bij LaLiga-club' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved