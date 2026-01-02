Waar gaat uw favoriete ploeg op stage deze winter? Het overzicht

Het nieuwe jaar is inmiddels begonnen. De diverse ploegen hebben inmiddels hun zaakjes voor het nieuwe jaar op orde. En daar horen uiteraard ook winterstages bij. Wie trekt waarheen? We lijsten het graag even voor u op.

Club Brugge kwam een paar dagen geleden al met officieel nieuws over hun stage naar Marbella van 3 tot 9 januari. "Tijdens de winterstage in Marbella zullen de troepen van Ivan Leko zo’n twee keer per dag trainen", lazen we op de eigen website.

Ook KRC Genk trekt naar Marbella

"Om de voorbereiding op 2026 af te sluiten speelt Club Brugge op donderdag 8 januari om 15u00 een vriendschappelijke wedstrijd tegen het Oostenrijkse Sturm Graz. Deze wedstrijd is vrij toegankelijk voor toeschouwers."

Het Laatste Nieuws maakt nu bekend dat ook Genk in Marbella te vinden zal zijn voor een winterstage van 6 tot 12 januari. En er zijn nog heel wat andere ploegen die naar Spanje trekken om zich voor te bereiden op de laatste tien matchen en de play-offs.

Vier ploegen blijven gewoon thuis deze winter

KAA Gent trekt zoals steeds naar Oliva (4 tot 10 januari), terwijl ook OH Leuven, Dender, Anderlecht en Mechelen in Spanje zitten. Standard trekt dan weer naar de Algarve, Zulte Waregem is in Tunesië te vinden en Westerlo en Charleroi in Turkije.

Lees ook... Vanhaezebrouck opnieuw coach of zelfs bondscoach?›

Er zijn echter ook teams die in eigen land blijven. STVV, Antwerp, Union SG en La Louvière blijven in eigen land. Zij zullen wel een korte teambuilding gaan doen in ons land bijvoorbeeld, maar trekken dus niet specifiek naar de zon.