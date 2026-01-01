'Ruilt Noa Lang Napoli in voor deze Champions League-club?'

Lorenz Lomme
| 2 reacties
Noa Lang speelt tegenwoordig bij Napoli, maar heel veel komt de Nederlander er niet in het stuk voor. Eén club wordt nu genoemd als mogelijke nieuwe bestemming voor de Nederlander.

Lang verkaste in 2025 voor 25 miljoen euro van PSV naar Napoli. Dat was toen een mooie transfer voor de flankspeler, die kort daarvoor de titel had gewonnen met de club uit Eindhoven.

Maar een gedroomd avontuur is het voorlopig niet voor Lang, die vaker op de bank zit in Zuid-Italië dan hem lief is. Hij kwam in de Serie A 13 keer in actie, waarvan slechts 5 keer in de basis. Napoli bekijkt ondertussen zijn mogelijkheden op de wintermercato.

Lang naar Galatasaray?

Lang zou daarbij nu het slachtoffer kunnen worden van een regel bij Napoli die zegt dat elke inkomende transfer gecompenseerd moet worden door een vertrekker. Volgens Il Mattino zou Lang op het lijstje vertrekkers kunnen komen te staan.

In die context wordt Galatasaray door dezelfde bron nu genoemd als mogelijke nieuwe bestemming voor de Nederlander. De clubs deden eerder al zaakjes met de transfer van Victor Osimhen naar Turkije.


Lang zou zo na slechts een half jaar bij Napoli alweer naar een andere club kunnen verhuizen. Met Galatasaray zou hij net als met Napoli utikomen in de Champions League, maar mogelijk meer speelminuten kunnen verzamelen. Of het ook tot een transfer komt, valt af te wachten.

