Keert ex-speler Cercle Brugge en Antwerp terug naar België? "Bij een goed bod ..."

Olivier Deman beleeft een seizoen om snel te vergeten. Na een zware blessure komt hij opnieuw aan trainen toe. Ondertussen gaf zijn sportief directeur, Clemens Fritz, aan dat de club open blijft staan voor gesprekken over een mogelijk vertrek.

De 25-jarige Olivier Deman keerde afgelopen zomer terug naar Werder Bremen na een succesvolle uitleenbeurt bij Antwerp, maar hij kon in Duitsland alleen spelen in de 1e ronde van de DFB-Pokal op 15 augustus, voordat hij zijn enkel brak tijdens de training.

Olivier Deman terug op training in Duitsland, maar ...

De Rode Duivel heeft dus nog geen enkele wedstrijd in de Bundesliga gespeeld dit seizoen, hoewel hij op de bank zat bij Werder Bremen op 14 december tegen Stuttgart. Hij werd echter de week daarna opnieuw uit de selectie gelaten tegen Augsburg vanwege een kleine blessure.

"Dat was uit voorzorg, er is geen reden om bezorgd te zijn", verklaarde zijn sportief directeur, Clemens Fritz, aan BILD. En hij verzekerde dat de Rode Duivel op 2 januari aanwezig zou zijn bij de hervatting van de trainingen.

Zoektocht naar speelminuten ... in België?

Toch blijven ze in Duitsland openstaan voor een vertrek van de speler. Op tijdelijke, dan wel definitieve basis? Bij een goed bod kan en mag Deman in ieder geval vertrekken volgens Fritz. En dus werk aan de winkel voor de Belgische teams?



Deman zelf zou zeker openstaan voor een terugkeer naar ons land. Na eerdere passages bij Cercle Brugge en Antwerp kent hij de competitie bovendien goed, waardoor hij voor verschillende ploegen een meerwaarde kan betekenen. Voor hem zelf is het een ideaal moment om opnieuw meer tot spelen te komen.