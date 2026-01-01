Toekomst aan de jeugd? Deze Belgische doelman steekt Thibaut Courtois voorbij

Elke paar maanden komen er wel eens nieuwe marktwaarden naar buiten. En daarbij is het altijd uitkijken naar de veranderingen in de Jupiler Pro League, maar we kijken natuurlijk ook naar de Belgen in binnen- en buitenland.

Als we eens kijken naar de Belgische doelmannen, dan valt momenteel iets op. Zo is de marktwaarde van Thibaut Courtois volgens Transfermarkt op een jaar gedaald van 25 miljoen euro naar 18 miljoen euro. Een stevige daling.

Senne Lammens overtroeft Thibaut Courtois op de lijst van marktwaardes

Senne Lammens heeft de omgekeerde beweging gemaakt. Hij was een jaar geleden nog maar 4,5 miljoen euro waard. Dat steeg op enkele maanden naar 9 miljoen euro en sinds zijn transfer naar Manchester United zelfs naar 25 miljoen euro volgens Transfermarkt.

Ook Mike Penders – die we nog kennen van bij KRC Genk – maakte volgens Transfermarkt een enorme sprong het voorbije jaar. Hij begon met vijf miljoen euro, ging naar 12 miljoen euro met zijn transfer naar Chelsea en maakte ondertussen al de sprong naar 15 miljoen euro bij Strasbourg.

Historisch gezien blijft Thibaut Courtois nummer 1

Historisch gezien blijft Thibaut Courtois natuurlijk wel de duurste doelman ooit. Hij was er ooit 75 miljoen euro waard, daar komt Lammens dus nog niet bij in de buurt. Penders is momenteel het nummer drie in die ranglijst.

Met Simon Mignolet en Koen Casteels zijn er twee mannen die de vierde plaats delen met een maximale waarde van 14 miljoen euro. Vandevoordt, Sels, Van Crombrugge, Bodart en Bailly zitten ook in de historische top-10, al moet gezegd dat er in tijden van Pfaff en Preud’homme natuurlijk nog geen marktwaardes waren.