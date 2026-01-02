Karetsas verovert harten in Europa: Genk mag dromen van historische transfer

Kos Karetsas is het meest gevolgde talent van de Jupiler Pro League. KRC Genk zou veel geld kunnen verdienen met een transfer van zijn goudhaantje.

Iedereen lijkt te beseffen dat Karetsas niet lang bij Genk zal blijven. De jonge middenvelder trekt de aandacht van grote Europese clubs en dat zou de Limburgse club veel geld moeten opleveren. Zijn contract loopt tot 2029, maar de Griek zal eerder vertrekken. Dat lijkt vast te staan.

AS is gecharmeerd

De Spaanse krant AS nam hem niet zo lang geleden op in een lijst van talenten om in de gaten te houden in 2026. Het medium was onder de indruk van de speler, die ·"de hoop van Griekenland" is en "de harten van heel Europa heeft veroverd".

De krant onderstreept de verfijnde speelstijl en het talent van Karetsas. "Een elegante middenvelder, zoals Arda Güler, met een formidabele linkervoet", klinkt het. Ze voegt er zonder aarzelen aan toe dat hij "binnenkort België zal verlaten om een nieuwe uitdaging aan te gaan."

De statistieken van Karetsas van dit seizoen rechtvaardigen alle lof die hij krijgt. Met één doelpunt en twee assists in Europa en zes assists in de competitie is Karetsas een zéér belangrijke schakel voor Genk. Zijn marktwaarde steeg explosief en bedraagt ondertussen 28 miljoen euro, volgens Transfermarkt.



Genk mag zich de komende maanden verwachten aan een pak telefoontjes. De Limburgse club bevestigt zo opnieuw zijn reputatie van talentenfabriek, in België en Europa.