'Kompany ziet meubelstuk van Bayern mogelijk naar Arsenal trekken'

'Kompany ziet meubelstuk van Bayern mogelijk naar Arsenal trekken'
Vincent Kompany geniet met Bayern München momenteel van een welverdiende break. Tijdens de wintermercato zal onze landgenoot wel rekening moeten houden met het vertrek van een speler die al jarenlang de dienst uitmaakt bij Der Rekordmeister.

Bayern walst momenteel over alles en iedereen in de Bundesliga. Het telt al negen punten meer dan eerste achtervolger Borussia Dortmund en lijkt op weg naar een nieuwe landstitel.

In de Champions League moet Bayern enkel Arsenal laten voorgaan in de League Phase. Het waren ook de Gunners die Kompany en co hun eerste en enige nederlaag toebrachten van dit seizoen.

Goretzka naar Arsenal?

Laat Arsenal nu net de club zijn die in verband gebracht wordt met Leon Goretzka (30). Volgens transferexpert Ekrem Konur hebben de vertegenwoordigers van de speler contact opgenomen met de Gunners.

Volgens Konur behoort een transfer in januari tot de mogelijkheden als er een goed bod op tafel komt. Er wordt ook gesproken met Manchester United en Tottenham, al zou het bij die clubs eerder om een zomertransfer gaan.

Er zou ook interesse zijn van Fenerbahçe, Galatasaray, Juventus, Napoli en Atlético Madrid voor Goretzka, wiens contract eind dit seizoen afloopt. Bayern zal dus moeten beslissen of het die overeenkomst wil verlengen of alsnog wil cashen. Goretzka speelt al sinds 2018 voor Bayern.

