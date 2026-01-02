Analyse De grote schoonmaak bij Anderlecht is broodnodig en hoognodig

De grote schoonmaak bij Anderlecht is broodnodig en hoognodig
Foto: © photonews
RSCA moet zich deze winter versterken om echt een rol van betekenis te kunnen spelen in de titelstrijd. Maar dat betekent ook dat ze spelers kwijt moeten raken, door te verkopen of te laten vertrekken... en er zijn er veel. Veel spelers krijgen een vrijgeleide.

Mads Kikkenborg

De grote paradox van Mads Kikkenborg is dat van de drie keepers in de A-kern, de Deen degene is... wiens contract het langst doorloopt - tot 2028. Aangetrokken in januari 2024 voor 1,5 miljoen euro, is Kikkenborg een van de laatste "bloedzuigers" uit het Fredberg-tijdperk.

Hoewel hij niet strikt naar de uitgang geduwd wordt, speelt de stand-in van Colin Coosemans nooit, zelfs niet in de Beker van België, en overtuigt hij niet. Het blijft nog te bezien of er een club bereid is om een fatsoenlijk bedrag voor hem te betalen. Een vertrek deze winter is niet erg waarschijnlijk, maar de deur staat voor hem open.

Mihajlo Ilic

Een castingfout, maar gelukkig heeft het niet veel gekost omdat Ilic slechts wordt geleend van FC Bologna. Vanaf zijn ondertekening werd er achter de schermen gefluisterd dat de Serviër het niveau niet had, vooral door zijn traagheid, waardoor Lucas Hey als een behoorlijk snelle verdediger zou doorgaan.



Hoewel Özcan niet veel meer heeft gespeeld dan Mihajlo Ilic, overtuigt de Turk bij de Futures en het is niet 100% uitgesloten dat hij in de tweede seizoenshelft een kans krijgt. Ilic daarentegen zou moeten vertrekken en zijn lening zou deze winter moeten worden beëindigd, al was het maar in zijn eigen belang.

Ali Maamar

Laten we duidelijk zijn: Ali Maamar wordt niet naar de uitgang geduwd door RSC Anderlecht. Zijn veelzijdigheid maakt hem een nuttige speler voor Besnik Hasi: gezien de kwetsbaarheid van Sardella en Camara, zal Maamar speeltijd krijgen, zowel aan de linkerkant als aan de rechterkant. Hij schittert niet altijd, maar heeft het vertrouwen van de coach en de club.

Maar de wereldkampioen U20 wordt niet gezien als een echte ster of als een echte toekomstoptie voor zijn positie(s), en hij is een van de spelers met een interessante marktwaarde gezien zijn status. Geschat op 2 miljoen euro, zou hij minstens dat bedrag kunnen opbrengen gezien zijn recente status in de selectie en als een club een interessante aanbieding zou doen, zou Sporting geen belang hebben om dat te weigeren.

Thomas Foket

Hem verkopen is utopisch: Anderlecht is meer dan bereid om Thomas Foket gratis te laten vertrekken. Gezien zijn status als ex-Rode Duivel zou men denken dat het eenvoudig is, maar zijn periode bij RSCA is een industrieel ongeluk en Foket heeft niet veel geïnteresseerden.

Thomas Foket zit op een 'gouden contract' tot juni 2027. Er wordt gesproken van bijna een miljoen euro per jaar. Geen enkele club zal hem dit salaris bieden, en de speler zelf heeft geen enkele prikkel om te vertrekken, zijn carrière ligt immers achter hem. Een tweede geval Trebel, in zekere zin...

Mats Rits

Gezien zijn einde contract volgend jaar juni, is het meer dan waarschijnlijk dat Mats Rits, die bij een verkoop vrijwel niets zou opbrengen, gewoon gratis vertrekt over zes maanden. Tweeënhalf jaar geleden voor 2 miljoen euro gekocht, heeft de ex-Bruggeling wel iets bijgedragen (toch 80 wedstrijden), en zijn mislukking moet op sportief vlak in perspectief worden geplaatst.

Olivier Renard besloot hem afgelopen zomer uit de A-kern te zetten, een beslissing die zelfs leidde tot overwegingen van juridische stappen door Rits. Net als Foket verdient Mats Rits een goed salaris en heeft hij geen belang bij het zoeken naar een club deze winter, rekening houdend met de tijd die hij waarschijnlijk nodig zou hebben om competitief te worden...

Majeed Ashimeru

Een van de meest betreurenswaardige gevallen, aangezien iedereen het erover eens is dat een Ashimeru in topvorm nog veel aan dit team kan bijdragen. Maar de Ghanees is fysiek kwetsbaar en zou een interessant bedrag kunnen opleveren. Zijn salaris is gebaseerd op zijn prestaties, dus hij heeft weinig reden om op de bank te blijven.

Maar vooral: Majeed Ashimeru heeft sportieve ambities. Hij heeft op een zeer goed niveau gespeeld met de U23 in de Challenger Pro League en bij gebrek aan overtuiging bij de directie om hem te herintegreren in de A-kern, moet hij vertrekken om te hopen op deelname aan het WK met Ghana. Dit is een van de bijna zekere vertrekkers deze winter.

Mario Stroeykens

Niet zo lang geleden droomde men bij Neerpede ervan om Mario Stroeykens voor 15 tot 20 miljoen euro te verkopen aan een club uit de Europese subtop. Nu is het risico groot dat hij gratis vertrekt over 6 maanden als er deze winter geen interessante aanbieding voor alle partijen komt. Dit zou een van de grootste financiële mislukkingen van RSCA van de laatste jaren zijn.

Er is interesse voor Stroeykens, onder andere uit Turkije en Frankrijk. De Congolees wordt nog steeds geschat op 8 miljoen euro, maar RSCA zou wel eens gedwongen kunnen zijn om hem voor minder te laten gaan. Hasi, van zijn kant, vindt niet de sleutel om hem optimaal te benutten.

Yari Verschaeren

Het andere grote falen van de club (en de vorige sportieve leiding) is het naderende einde van het contract van degene die, nog meer dan Stroeykens, het gezicht was van de opleiding à l'Anderlechtoise: Yari Verschaeren, de n°10, "The Kid". De marketingafdeling van de club deed er alles aan om Verschaeren de publiekslieveling te maken.

Ernstige blessures en een dalend niveau, gevolgd door een coach die in tegenstelling tot Brian Riemer niet in staat is hem correct te gebruiken, en Yari Verschaeren zit vast. Verlengen? Dan zou hij een flinke salarisverlaging moeten accepteren. Deze winter vertrekken betekent waarschijnlijk tekenen in Turkije. De ket heeft zeker geen haast.

Alexis Flips

We dagen je uit om te raden tot wanneer het contract van Alexis Flips loopt: 2028. De Fransman is dus verre van vrij en zou (een beetje zoals Trebel) nog twee en een half jaar op zijn salaris kunnen zitten. Een sportieve zelfmoord die niet op het programma staat.

Probleem: Flips kampt al maandenlang met een blessure. Hij lijkt zelfs deze winter geen oplossing te kunnen zoeken, en zou dus niet deel moeten uitmaken van de door de directie gewenste afbouw. Zijn huidige niveau en motivatie zijn een mysterie, maar dit zal waarschijnlijk komende zomer opnieuw moeten worden beoordeeld.

Luis Vazquez

Het krediet van Luis Vazquez is uitgeput. Maar een oplossing vinden voor de Argentijn deze winter zal niet eenvoudig zijn, aangezien ook Europese en andere clubs de beelden hebben gezien en de kritiek hebben gelezen: waar zijn 99 wedstrijden voor Boca Juniors de illusie wekten, kan geen enkele recruiter het niveau van de speler vandaag negeren.

Kortom: behalve een terugkeer over de Atlantische Oceaan of een sportief project dat duidelijk onder dat van het Sporting van Anderlecht ligt (en Vazquez heeft zijn ambities en het normale ego van een jonge spits die wil bewijzen dat hij beter is dan deze Belgische mislukking), zou een verkoop gecompliceerd zijn. Ter herinnering, Vazquez kostte 4,5 miljoen.

