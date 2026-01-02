DONE DEAL: ex-speler van onder meer Genk, Gent, Antwerp en Beveren zet nieuwe stap in trainerscarrière

Jordan Remacle was onder meer speler van Genk, Gent, Charleroi, Antwerp en Beveren en heeft in totaal meer dan 150 wedstrijden gespeeld in de Jupiler Pro League. Ondertussen zet hij stappen als coach, maar voorlopig zal hij nog niet op het hoogste niveau te vinden zijn.

De afgelopen jaren is er een nieuwe generatie trainers naar boven gekomen in de Jupiler Pro League en meer algemeen in Europa, met veel voormalige spelers uit de competitie die uiteindelijk een plaats op de bank hebben ingenomen.

Nieuwe generatie coaches staat op

Bij ons zijn er de voorbeelden van Sébastien Pocognoli, onlangs vertrokken naar AS Monaco na het winnen van de titel met Union, Nicky Hayen, Wouter Vrancken, Frédéric Vanderbiest, Vincent Euvrard, Stijn Stijnen, Gaëtan Englebert en Hans Cornelis. En wat te zeggen van onder meer Vincent Kompany?

Onder deze trainers zijn er verschillende die hun carrière onderaan de ladder zijn begonnen, in de amateurdivisies, soms bij de club waar ze hun spelerscarrière hebben beëindigd. Dat is ook het geval voor Jordan Remacle, T1 sinds maart 2025 en 26 wedstrijden tellend bij La Calamine in de D2 ACFF, de club waar hij zijn spelerscarrière beëindigde in juli 2023.

Jordan Remacle heeft zijn contract verlengd bij La Calamine

Tiende in D2 ACFF zijn ze voorlopig. Het team staat slechts op vier punten van de top 4, maar ook amper acht punten van de rode zone. Alles kan dus snel veranderen, maar wat La Calamine in de reeks heeft laten zien is veelbelovend, vooral op defensief gebied.



En ondanks zijn meer dan 150 gespeelde wedstrijden in de Jupiler Pro League, zal Jordan Remacle niet meteen terugkeren naar de elite. Hij heeft namelijk zijn contract bij La Calamine verlengd en zal ook volgend seizoen de trainer blijven. Hij moet het dan wel doen zonder zijn aanvoerder, Quentin Hubert, die aan het einde van het seizoen zal vertrekken.