'FC Barcelona laat oog vallen op spits van 100 miljoen'

Lorenz Lomme
| Reageer
'FC Barcelona laat oog vallen op spits van 100 miljoen'
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

FC Barcelona begint als leider in LaLiga aan 2026. De Catalanen zitten echter niet stil en denken volop aan de toekomst. Dat betekent ook de nodige toekomstige transfers.

Een van de spelers die Barça op de niet zo lange termijn zal moeten vervangen, is Robert Lewandowski. De Pool is 37 ondertussen en zal niet eeuwig blijven meedraaien aan de top.

Dit seizoen was Lewandowski al goed voor 8 goals en 2 assists in 18 optredens. Zijn contract loopt echter eind dit seizoen af, al is er wel een optie om zijn overeenkomst met één seizoen te verlengen.

Barcelona mikt op speler van 100 miljoen

Samu Aghehowa (21) van FC Porto zou de vervanger kunnen worden van Lewandowski. Volgens transferexpert Ekrem Konur heeft Barça al contact opgenomen met de speler, die nog een contract heeft tot midden 2029.

De concurrentie belooft echter zwaar te worden, want ook Chelsea en Tottenham zouden al geïnformeerd hebben. Porto wil volgens Konur vasthouden aan de clausule van 100 miljoen euro die in het contract staat van de speler. Barça zou dan eerst wat spelers moeten verkopen.

Samu Aghehowa zou een aanwinst kunnen zijn voor Barça. De Spaanse spits maakt indruk in Portugal en laat er straffe statistieken noteren. In 68 wedstrijden voor Porto was hij al goed voor 43 goals.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
La Liga
La Liga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Primeira Liga
Primeira Liga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
FC Porto
Barcelona
Robert Lewandowski

Meer nieuws

'Deze Antwerp-flop kostte in totaal 10 miljoen euro'

'Deze Antwerp-flop kostte in totaal 10 miljoen euro'

20:21
Gabon neemt ongeziene maatregelen na desastreuze Afrika Cup

Gabon neemt ongeziene maatregelen na desastreuze Afrika Cup

19:40
'JPL-clubs tonen interesse voor deze middenvelder met een neus voor goals'

'JPL-clubs tonen interesse voor deze middenvelder met een neus voor goals'

19:20
1
"Meer moet ik niet zeggen": Vanhaezebrouck maakt de rekening van de vorige bondscoaches

"Meer moet ik niet zeggen": Vanhaezebrouck maakt de rekening van de vorige bondscoaches

19:00
Een nieuw stadion voor Anderlecht? "We hebben nog altijd het beste van België"

Een nieuw stadion voor Anderlecht? "We hebben nog altijd het beste van België"

18:30
2
'Verrassing van formaat: Dirk Kuyt in beeld in de Premier League'

'Verrassing van formaat: Dirk Kuyt in beeld in de Premier League'

18:00
📷 OFFICIEEL Christian Benteke heeft krabbel gezet bij nieuwe ploeg

📷 OFFICIEEL Christian Benteke heeft krabbel gezet bij nieuwe ploeg

17:40
📷 Legende Roberto Carlos komt met update na hartoperatie

📷 Legende Roberto Carlos komt met update na hartoperatie

17:20
Ook de schuld van malaise met DAZN: clubs kunnen gewoon niet anders meer

Ook de schuld van malaise met DAZN: clubs kunnen gewoon niet anders meer

16:30
4
"Kwaliteiten niet voor eerste klasse": KAA Gent-speler zegt wie niet in hem geloofde

"Kwaliteiten niet voor eerste klasse": KAA Gent-speler zegt wie niet in hem geloofde

17:00
Veel bedenkingen bij wat Zirkzee in de Premier League meemaakt

Veel bedenkingen bij wat Zirkzee in de Premier League meemaakt

16:00
'Westerlo anticipeert: stevig bod op vervanger van Griffin Yow'

'Westerlo anticipeert: stevig bod op vervanger van Griffin Yow'

15:30
Vijfde plek is niet voldoende om trainersontslag te voorkomen

Vijfde plek is niet voldoende om trainersontslag te voorkomen

15:00
De volgende strijd van de Belgische voetbalbond? Een speler die schittert bij Roberto Martinez

De volgende strijd van de Belgische voetbalbond? Een speler die schittert bij Roberto Martinez

14:30
Eerste match van Kindermans bij La Louvière wordt heel speciaal: "Nog mooier maken"

Eerste match van Kindermans bij La Louvière wordt heel speciaal: "Nog mooier maken"

14:00
Niet altijd gesteund door bestuur en trainers: dit is de beste doelman in de JPL volgens Teklak

Niet altijd gesteund door bestuur en trainers: dit is de beste doelman in de JPL volgens Teklak

13:30
1
Opvallende uitspraak over positie van Brandon Mechele bij Rode Duivels

Opvallende uitspraak over positie van Brandon Mechele bij Rode Duivels

13:00
14
Lukaku naar Anderlecht? Verschueren zegt hoever het staat en schetst toekomst van Renard

Lukaku naar Anderlecht? Verschueren zegt hoever het staat en schetst toekomst van Renard

12:40
'Het is Barcelona menens: JPL-verdediger nadrukkelijk op de radar'

'Het is Barcelona menens: JPL-verdediger nadrukkelijk op de radar'

10:40
2
Vanhaezebrouck streng voor Ivan Leko: "Dat doe je sowieso niet"

Vanhaezebrouck streng voor Ivan Leko: "Dat doe je sowieso niet"

12:20
4
Sydney Sweeney aan de rol met bekende voetballer? De derde helft

Sydney Sweeney aan de rol met bekende voetballer?

12:00
Rode Duivel kan probleem Anderlecht oplossen volgens Joos: "Maar was ik hem, ik ging naar Genk"

Rode Duivel kan probleem Anderlecht oplossen volgens Joos: "Maar was ik hem, ik ging naar Genk"

11:40
1
Meteen ongeziene deal? 'Liverpool wil wintertransfer bij Club Brugge voor bijna 50 miljoen euro'

Meteen ongeziene deal? 'Liverpool wil wintertransfer bij Club Brugge voor bijna 50 miljoen euro'

11:20
7
DONE DEAL: lekker nieuwjaarscadeau voor Hoefkens en Odoi

DONE DEAL: lekker nieuwjaarscadeau voor Hoefkens en Odoi

11:00
DONE DEAL: eerste wintertransfer in JPL is al helemaal in kannen en kruiken

DONE DEAL: eerste wintertransfer in JPL is al helemaal in kannen en kruiken

10:20
Eerste match van het jaar al achter de rug ... met ex-speler Gent, Antwerp en Beveren

Eerste match van het jaar al achter de rug ... met ex-speler Gent, Antwerp en Beveren

10:00
Toekomst aan de jeugd? Deze Belgische doelman steekt Thibaut Courtois voorbij

Toekomst aan de jeugd? Deze Belgische doelman steekt Thibaut Courtois voorbij

09:40
Rik De Mil ziet een groot werkpunt bij KAA Gent en de cijfers geven hem gelijk Analyse

Rik De Mil ziet een groot werkpunt bij KAA Gent en de cijfers geven hem gelijk

09:20
It's a wrap: Gelukkig Nieuwjaar vanwege Voetbalkrant

It's a wrap: Gelukkig Nieuwjaar vanwege Voetbalkrant

31/12/2025
7
🎥 "Zelfverheerlijking, inhoudsloos, schaamteloos": ex-coach Standard gaat los (en nog meer mooie momenten)

🎥 "Zelfverheerlijking, inhoudsloos, schaamteloos": ex-coach Standard gaat los (en nog meer mooie momenten)

31/12/2025
Afrika Cup: de maskers vallen af en de 'Belgen' weten waar ze aan toe zijn

Afrika Cup: de maskers vallen af en de 'Belgen' weten waar ze aan toe zijn

31/12/2025
3
Ex-Cerclecoach Miron Muslic op weg naar promotie ... met minder doelpunten dan laatste

Ex-Cerclecoach Miron Muslic op weg naar promotie ... met minder doelpunten dan laatste

31/12/2025
2
🎥 🖕 Man van gekste VAR-tussenkomst ooit(?) hangt voetbalschoenen aan de haak

🎥 🖕 Man van gekste VAR-tussenkomst ooit(?) hangt voetbalschoenen aan de haak

31/12/2025
1
Een en al mist over Jérémy Doku: wat heeft Pep Guardiola nu echt te zeggen?

Een en al mist over Jérémy Doku: wat heeft Pep Guardiola nu echt te zeggen?

31/12/2025
Filip Joos maakt JPL-speler helemaal af: "Voor hem is het voorbij"

Filip Joos maakt JPL-speler helemaal af: "Voor hem is het voorbij"

31/12/2025
4
De frustratie groeit in Napels over Romelu Lukaku

De frustratie groeit in Napels over Romelu Lukaku

31/12/2025

Meer nieuws

Populairste artikels

La Liga

 Speeldag 18
Rayo Vallecano Rayo Vallecano 02/01 Getafe Getafe
Celta De Vigo Celta De Vigo 03/01 Valencia CF Valencia CF
Osasuna Osasuna 03/01 Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao
Elche CF Elche CF 03/01 Villarreal Villarreal
Espanyol Barcelona Espanyol Barcelona 03/01 Barcelona Barcelona
Sevilla Sevilla 04/01 Levante Levante
Real Madrid Real Madrid 04/01 Real Betis Real Betis
Real Mallorca Real Mallorca 04/01 Girona FC Girona FC
Alaves Alaves 04/01 Real Oviedo Real Oviedo
Real Sociedad Real Sociedad 04/01 Atlético Madrid Atlético Madrid

Nieuwste reacties

Alex1898 Alex1898 over DAZN komt met pittige waarschuwing richting de clubs na beslissing CEPANI Johnnie Walker Johnnie Walker over Vanhaezebrouck streng voor Ivan Leko: "Dat doe je sowieso niet" Joris impe Joris impe over Opvallende uitspraak over positie van Brandon Mechele bij Rode Duivels .. .. over Meteen ongeziene deal? 'Liverpool wil wintertransfer bij Club Brugge voor bijna 50 miljoen euro' .. .. over Ook de schuld van malaise met DAZN: clubs kunnen gewoon niet anders meer rinus michels rinus michels over Niet altijd gesteund door bestuur en trainers: dit is de beste doelman in de JPL volgens Teklak Aernout Van Lindt Aernout Van Lindt over Afrika Cup: de maskers vallen af en de 'Belgen' weten waar ze aan toe zijn FC BRUGES FC BRUGES over Felice Mazzu haalt de loftrompet boven voor Hans Vanaken .. .. over 'JPL-clubs tonen interesse voor deze middenvelder met een neus voor goals' kukeluku kukeluku over Een nieuw stadion voor Anderlecht? "We hebben nog altijd het beste van België" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved