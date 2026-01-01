'FC Barcelona laat oog vallen op spits van 100 miljoen'

FC Barcelona begint als leider in LaLiga aan 2026. De Catalanen zitten echter niet stil en denken volop aan de toekomst. Dat betekent ook de nodige toekomstige transfers.

Een van de spelers die Barça op de niet zo lange termijn zal moeten vervangen, is Robert Lewandowski. De Pool is 37 ondertussen en zal niet eeuwig blijven meedraaien aan de top.

Dit seizoen was Lewandowski al goed voor 8 goals en 2 assists in 18 optredens. Zijn contract loopt echter eind dit seizoen af, al is er wel een optie om zijn overeenkomst met één seizoen te verlengen.

Barcelona mikt op speler van 100 miljoen

Samu Aghehowa (21) van FC Porto zou de vervanger kunnen worden van Lewandowski. Volgens transferexpert Ekrem Konur heeft Barça al contact opgenomen met de speler, die nog een contract heeft tot midden 2029.

De concurrentie belooft echter zwaar te worden, want ook Chelsea en Tottenham zouden al geïnformeerd hebben. Porto wil volgens Konur vasthouden aan de clausule van 100 miljoen euro die in het contract staat van de speler. Barça zou dan eerst wat spelers moeten verkopen.

Samu Aghehowa zou een aanwinst kunnen zijn voor Barça. De Spaanse spits maakt indruk in Portugal en laat er straffe statistieken noteren. In 68 wedstrijden voor Porto was hij al goed voor 43 goals.



