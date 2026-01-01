Bounida geniet na van doorbraakjaar: "Het was bijzonder toen ik het voor het eerst zag"

Rayane Bounida is een van de jonge Belgen bij Ajax. De dribbelaar brak dit seizoen helemaal door en praat in een filmpje op de clubkanalen over zijn jaar en doorbraak in Amsterdam.

Bounida verkaste bij de jeugd van RSC Anderlecht naar Ajax in een transfer die toen - vooral in Brussel - heel wat stof deed opwaaien. Hij stond namelijk bekend als hét toptalent op Neerpede.

Bij Ajax kwam Bounida eerst vooral in actie bij Jong Ajax, maar dit seizoen brak hij door bij de eerste ploeg, waar hij vaak ook een van de lichtpunten was. Het gaat dus goed met de technisch vaardige speler, die naar eigen zeggen "geduld" leerde hebben.

Je moet laten zien dat je het verdient

"Je moet je lichaam de tijd geven en niet iets willen doen wat je zelf nog niet kunt. In het begin was ik iets minder geduldig, maar ik heb het met de jaren wel geleerd. Nu ben ik wel geduldig", vertelt Bounida in een filmpje op de clubkanalen, geciteerd door Ajax Showtime.

"Je moet dan gewoon laten zien dat je het verdient", ging Bounida verder. "Ik heb altijd geleerd: als je een stapje terug moet zetten, dan moet je daar de beste zijn."

"Het was bijzonder toen ik het voor het eerst zag", vertelt hij over zijn vaste plaats in de kleedkamer van de eerste ploeg. "Ik weet nog dat ik mijn rondleiding in de ArenA kreeg. Toen zag ik alles en dacht ik: ja, dit wordt hem. Ik ben wel tevreden."



