Pijnlijk! Onherkenbaar Anderlecht krijgt de rekening gepresenteerd en verliest drie dure punten tegen Kortrijk

Anderlecht heeft thuis verloren van KV Kortrijk. U leest het goed: de rode lantaarn was in het Lotto Park te sterk voor een desastreus spelend paars-wit. Het werd een festival aan slechte passes en uiteindelijk scoorde Isaak Davies de enige goal van de match.

Van zijn vijf spelers met een gele dreiging zette Brian Riemer er eentje op het veld: Killian Sardella. Hazard, Leoni en Stroeykens werden gespaard om hen zeker in die eerste play-off-match niet te moeten missen.

Verschaeren weeral zelfde probleem

Dat gaf een interessante opstelling bij Anderlecht. Vazquez en Dolberg startten zowaar hun eerste match samen. Op het middenveld was het dan weer uitkijken naar het trio Rits-Delaney-Verschaeren. Lang duurde dat echter niet, want na 10 minuten moest Verschaeren alweer geblesseerd naar de kant.

Stroeykens moest dan toch opdraven, maar die eerste 20 minuten van de thuisploeg waren niet om aan te zien. Van uitvoetballen was er geen sprake. Het was niet te zien wie de rode lantaarn was en wie de nummer 2 in de stand. No Thorgan, no party.

© photonews

Het meest opwindende? Een afgekeurde goal

Zonder Hazard is Anderlecht helemaal niet hetzelfde. De zwervende creatieveling is altijd aanspeelbaar en vindt ook zijn ploegmaats. Wat Anderlecht in die beginfase deed, was meer te vergelijken met 'potteke stamp'. Rits-Delaney, dat was voetballend niet genoeg.

Brian Riemer moet de optie Théo Leoni toch blijven gebruiken in de play-offs, lijkt ons. Want die twee samen is te veel van hetzelfde. En vooral: te weinig voetballend vermogen. Dan speel je met twee spitsen en moeten die meer op het middenveld de bal komen halen dan vooraan een bal te krijgen.

Het meest opwindende van de eerste helft? Een fantastische goal van Dreyer, die wel werd afgekeurd voor buitenspel. Om een app'je van een vriend te gebruiken: 'Een draaier in de hoek'. Als het spel niet goed is, moet je maar woordspelingen beginnen zoeken... Maar het boegeroep bij de rust was wel terecht.

Wie met vuur speelt...

Veel beter werd het niet erna, op een schot van weeral Dreyer na. Riemer had er op het uur genoeg van en bracht Leoni en Hazard in de ploeg om eindelijk eens te beginnen voetballen. Maar dan was het de beurt aan Stroeykens om aanvallen te beginnen verknoeien.

Anderlecht vroeg erom en kreeg het ook. Toen Debast tegen Davies aan trapte, kreeg die een vrije schietkans en stond het 0-1. Anderlecht begon wat te drukken, maar echte kansen kreeg het eigenlijk niet. Daarvoor waren ze niet scherp genoeg in de zestien.

Pijnlijke en dure punten die ze daar verliezen, want ze konden de achterstand op Union nog kleiner maken. De titelconcurrent krijgt nu weer een boost en zal dat zondag in de Bosuil zeker kunnen gebruiken. Anderlecht, dat zal snel uit een ander vaatje moeten tappen.