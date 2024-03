Anderlecht-verdediger Ludwig Augustinsson streng na verrassende nederlaag tegen KV Kortrijk: "Het is moeilijk om hier woorden voor te vinden"

Anderlecht verloor dit seizoen voor de eerste keer in eigen huis... tegen KV Kortrijk. De rode lantaarn smeerde paars-wit zo onverwachts een zure nederlaag aan.

Bij Anderlecht liep het niet goed. Dat zag heel het Lotto Park wel, dat na het laatste fluitsignaal zijn spelers op een fluitconcert trakteerde. Ook Anderlecht-verdediger Ludwig Augstinsson zag dat het een moeilijke avond was.

"Het is moeilijk om hier woorden voor te vinden. Het was een slechte prestatie. We verloren ieder duel, steeds als we de bal hadden verloren we die ook snel. Zo wordt het moeilijk", begon hij voor de camera's van Eleven DAZN.

Wat ging er dan mis bij Anderlecht? "Ik weet het niet goed. Het is moeilijk om te analyseren zo meteen na de wedstrijd. Het is de eerste keer dit seizoen dat we thuis verliezen, maar die nederlaag had vandaag niet mogen gebeuren. Het was een slechte prestatie, heel slecht."

"We waren niet gevaarlijk genoeg. We speelden te statisch vandaag, het was gewoon niet genoeg. Te veel delen van het spel waren niet goed genoeg."

Het is geen drama voor paars-wit, maar wel lastig puntenverlies. Zeker nu er dit seizoen wel op de titel gemikt zal worden. "Nu zullen de play-offs starten, dan zullen we op ons beste moeten zijn. Maar we zijn erg teleurgesteld om van dit team te verliezen", besluit Augustinsson.