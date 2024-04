KAA Gent vergeet en vergeeft de fameuze salonremise nog lang niet, Westerlo reageert klaar en duidelijk

De salonremise tussen Westerlo en Genk dateert van 17 maart. Bij Gent zijn ze het nog niet vergeten, ook al is het meer dan een maand geleden.

Bij het bezoek van KAA Gent aan 't Kuipje begin deze maand stond hun onderlinge ontmoeting nog heel erg in het teken van die salonremise. De Buffalo's gingen overtuigend met 0-3 winnen in de Kempen. Wie denkt dat hiermee alles vergeten en vergeven is, is eraan voor de moeite. Bij het publiek is dat alleszins niet het geval.

Dat is wel gebleken toen Gent en Westerlo zaterdag mekaar opnieuw troffen in de Planet Group arena. Voor de thuisaanhang hielp het ook niet dat uitgerekend Nicolas Madsen - de man van het één-tweetje met Kayembe - met een volley de 2-2 scoorde en dan wat ostentatief de harde kern in de ogen staarde. Lichte provocatie.

Boegeroep voor Westerlo-spelers

Enkele thuissupporters gaven hem de middelvinger en vanuit de Gentse vakken steeg nog eens het verwijt "anti-voetbal" op. Dat gebeurde ook met het laatste fluitsignaal in aantocht, maar dan met nog veel meer decibels. Wanneer de Westerlo-spelers dan het veld verlieten na hun nipte nederlaag, gebeurde dat onder luid boegeroep.

Ze hebben het bij Westerlo dus mogen voelen dat de strijdbijl nog niet begraven is. "Het is duidelijk dat de supporters van Gent nog gefrustreerd zijn door onze wedstrijd tegen Genk. We hebben een fout gemaakt", is Lucas Stassin eerlijk. "Als zij dat elke wedstrijd weer willen aanhalen, is dat hun goed recht", besluit de aanvaller.

Stassin geeft fout in salonremise toe

Al vinden ze vanuit Kempense hoek nu stilaan wel dat het welletjes is geweest. "Desondanks brengen we goed voetbal. Voor ons is het gepasseerd", zegt Stassin nog over de nazinderende ontknoping van de competitie.