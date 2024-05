Wouter Vrancken krijgt ervan langs: "Als dat juist is, is dat ongepast"

Het plotse vertrek van Wouter Vrancken doet bij velen de wenkbrauwen fronsen. Dat is ook het geval bij Marc Degryse.

De analist schrijft in Het Laatste Nieuws dat hij het vertrek van Wouter Vrancken bij KRC Genk “op z'n zachtst gezegd 'raar'” vindt. Die conclusie trekt hij na uitspraken van KRC Genk zelf.

“Als ik Dimitri De Condé goed heb begrepen, kreeg hij vóór de eerste wedstrijd tegen Club Brugge al een telefoontje van de entourage van Vrancken. Als dat juist is, vind ik zoiets toch ongepast van Vrancken, die ongetwijfeld op de hoogte moet zijn geweest van dat initiatief vanuit zijn entourage.”

Zeker ook omdat het toen als een trein liep bij de Limburgers, met 10 op 12. “Alle waarnemers noemden hen opnieuw een titelkandidaat, en dan ga je een telefoontje doen naar de club om te melden dat je graag naar KAA Gent wil?”

Volgens Degryse zaten Vrancken en De Condé al langer niet meer op dezelfde lijn, zeker niet na het vertrek van Munoz, Arteaga en Paintsil. Vrancken vond dat zijn kern te weinig kwaliteit had, De Condé zei dat Vrancken er meer uit kon halen.

Uitschakeling in beker en Europa

“Enerzijds kan ik Vrancken begrijpen dat de club hem in de winter een pak kwaliteit afpakte, en met name niet voor scorend vermogen zorgde, anderzijds werd Racing Genk voor de winter mét genoemde jongens uitgeschakeld in de beker door tweedeklasser Oostende, en ging het van de voorrondes in de Champions League naar niet eens Europees voetbal.”

De reactie van de club is dan ook helemaal te begrijpen. “Daar kan ik de wrevel van het bestuur goed begrijpen. Het huwelijk was gedoemd om te mislukken, maar dat het zo lelijk zou eindigen, is wrang.”