Opmerkelijk feit nadat Sofiane Kiyine alweer ongeluk veroorzaakte onder invloed: geen recidivist

Sofiane Kiyine, profvoetballer uit de regio Luik, is opnieuw betrokken geraakt bij een spectaculair verkeersongeval. Zaterdagochtend verloor hij de controle over zijn voertuig in het centrum van Luik en ramde een lantaarnpaal en een verkeersbord.

Zijn vriendin, die ook in de wagen zat, raakte lichtgewond. Kiyine zelf moest door de brandweer uit de wagen worden bevrijd en werd naar het ziekenhuis gebracht, maar zijn leven is niet in gevaar.

Bij aankomst van de hulpdiensten bleek Kiyine onder invloed van alcohol te zijn. De politie onderwierp hem aan een ademtest, die positief was. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken, zoals de procedure voorschrijft. Het parket van Luik werd op de hoogte gebracht van het incident.

De feiten roepen herinneringen op aan een ander ongeval waarbij Kiyine in 2023 betrokken was. Toen reed hij met hoge snelheid (150 km/u) een sporthal binnen in Flémalle, terwijl hij ook toen dronken achter het stuur zat. Dat ongeval leidde tot een rechtszaak, waarvan het hoger beroep gepland staat voor november van dit jaar.

Toch zal het recente ongeval van afgelopen zaterdag geen invloed hebben op het lopende dossier, weet Sudinfo. Volgens zijn advocaat Steve Van Laenen mag de rechter zich enkel baseren op wat in het dossier is opgenomen. Aangezien het ongeval in Luik nog niet juridisch is behandeld, is er formeel gezien geen sprake van recidive.

Ook advocaat Bruno Geysels, gespecialiseerd in verkeersrecht, bevestigt dat Kiyine bij beide processen niet als wettelijke recidivist zal worden beschouwd. Op het moment van het tweede ongeval had hij immers nog geen veroordeling op zijn naam staan.

Het voorval legt andermaal de traagheid van gerechtelijke procedures bloot. Volgens Geysels bewijst deze situatie dat het parket onvoldoende prioriteit geeft aan bepaalde dossiers, waardoor gevaarlijk rijgedrag soms te laat of onvoldoende streng wordt aangepakt.