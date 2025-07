Belgische teams grijpen ernaast: jeugdproduct Standard én Anderlecht zet nieuwe stap

Luca Monticelli maakt een nieuwe stap in zijn carrière in Italië. De jonge Belgische middenvelder staat op het punt zijn contract bij Hellas Verona te verlengen. En zo grijpen de Belgische ploegen er andermaal naast.

Luca Monticelli verliet een jaar geleden Anderlecht om zijn eerste ervaring in het buitenland op te doen. Als vaste basisspeler bij RSCA Futures had de middenvelder zich toen aangesloten bij Hellas Verona.

Net als bij paars-wit heeft hij daar deel uitgemaakt van het beloftenelftal in de Primavera. Voor zijn eerste seizoen kan Monticelli trots zijn op zijn prestaties, met 7 doelpunten en 6 assists, cijfers die aanzienlijk hoger liggen dan zijn gemiddeldes bij Anderlecht.

Een naam om de komende jaren te volgen

De clubleiders lijken logischerwijs verheugd over zijn ontwikkeling: Sacha Tavolieri meldt dat het jonge Belgische talent zijn contract heeft verlengd tot 2028. Hoewel het nog niet officieel is, zou er wel degelijk een akkoord zijn bereikt.

Opgeleid bij Standard tot zijn 14e sloot Luca Monticelli zich daarna aan bij Anderlecht. Naast zijn succesvolle seizoen in 1B kan hij er ook trots op zijn dat hij een keer mocht invallen bij het eerste elftal.

Dat was in de laatste minuten van een 1-3 overwinning tegen Charleroi iets meer dan een jaar geleden, onder leiding van toenmalig coach Brian Riemer. De kans dat we hem nog snel in België terugzien is alweer wat kleiner geworden.