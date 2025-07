'Moment de gloire' voor sportief verantwoordelijke eersteprovincialer in oefenmatch van Anderlecht

Het oefenduel tussen Anderlecht en het Nederlandse FC Dordrecht begon afgelopen weekend op een wel erg opvallende manier: zonder officiële scheidsrechters.

Door een probleem onderweg arriveerden de aangestelde arbiters niet op tijd, waardoor het duel noodgedwongen van start ging met leden van de staf als vervangers in het zwart.

Zo nam Justin Verlinden, keeperstrainer bij Anderlecht, de rol van lijnrechter op zich. Met de nodige humor vertelde hij na afloop dat hij “een beetje expres” de 1-0 van Vazquez niet affloot voor buitenspel. “Die goal zou zijn vertrouwen boosten", grapte hij.

Na ruim een halfuur arriveerde uiteindelijk toch een scheidsrechter, maar zonder assistenten. De wedstrijd kon zo onder wat meer officiële leiding voortgezet worden, al bleef het behelpen zonder lijnrechters aan beide kanten. De ongewone situatie zorgde hier en daar voor frustraties op het veld, maar het duel kon verder verlopen.

In de tweede helft kreeg de wedstrijd er zelfs een onverwachte extra lijnrechter bij. Dieter Devos, sportief verantwoordelijke van eersteprovincialer Ardooie, bood zich spontaan aan in de kleedkamers tijdens de rust. Hij had ooit de cursus tot assistent-scheidsrechter gevolgd, maar stond nog nooit echt aan de zijlijn. Tot nu.

“Het was een zeer toffe ervaring, die ik niet snel meer ga vergeten", vertelde Devos nadien enthousiast aan KVW. “Maar straks gaat mijn aandacht weer volop naar Ardooie, al blijft Anderlecht wel de ploeg van mijn hart.” Voor even leefde hij zijn droom aan de zijlijn van een profclub.

Ondanks het chaotische begin, won Anderlecht uiteindelijk met 5-0 van Dordrecht. De bijzondere omstandigheden maakten van dit duel alvast een memorabele etappe in de voorbereiding, met leuke anekdotes voor iedereen die erbij was.