'Twee jaar geleden nog op de radar van Anderlecht, maar nu gaat ander JPL-team ervandoor met sterke verdediger'

Kent u Benjamin Fredrick al? De 20-jarige Nigeriaanse centrale verdediger stond twee jaar geleden al eens op het verlanglijstje van RSC Anderlecht, maar lijkt nu via de Premier League naar ... Dender af te zakken.

Fredrick is een centrale pion, maar kan ook als rechtsachter worden uitgespeeld. Hij kwam in 2022 over van ABS FC naar Nasarawa United in eigen land. Maar hij was toen al vastbesloten om Europa te gaan verkennen.

Wie is Benjamin Fredrick?

Er waren toen diverse clubs die hem op de scoutingslijst hadden gezet. Niet enkel Anderlecht, maar ook Leipzig en Midtjylland waren namelijk geïnteresseerd in de toen nog 17-jarige Nigeriaan, die ook indruk maakte op het WK U20.

Uiteindelijk was het Brentford dat het haalde in de race om de speler. Ondertussen is hij daar al in de B-kern terecht gekomen en op termijn moet dat de A-kern worden in de Premier League.

Om er in de toekomst te gaan staan, wil de jonge Nigeriaan nu meer speelminuten gaan opdoen. En dus is een uitleenbeurt de meest logische stap in zijn carrière.

Die uitleenbeurt lijkt hem naar de Jupiler Pro League te brengen. Dender wil de speler graag huren voor een jaartje en er zou al een overeenkomst zijn. Yannick Euvrard had na een paar moeilijke oefenwedstrijden aangedrongen op versterking en lijkt die nu te krijgen.