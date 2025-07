Ardon Jashari-transfersaga wordt wel heel moeilijk: "Drie Premier League-clubs en Borussia Dortmund afgewezen"

Ardon Jashari heeft zijn zinnen gezet op een transfer naar AC Milan. Volgens de Italiaanse transferexpert Nicolò Schira heeft de Zwitserse middenvelder al aanbiedingen van drie Premier League-clubs én Borussia Dortmund afgewezen, omdat hij alleen maar naar de Rossoneri wil.

Club Brugge houdt voorlopig het been stijf. De landskampioen vraagt maar liefst 40 miljoen euro voor de 22-jarige Zwitser, die vorig seizoen snel uitgroeide tot een vaste waarde onder coach Nicky Hayen. Milan is nog volop in onderhandeling, maar hoopt snel tot een akkoord te komen.

Jashari, die in januari werd overgenomen van FC Luzern, liet zich bij zijn aankomst al uit over zijn ambities. “Club Brugge is een stap omhoog in mijn carrière", zei hij destijds. “Maar ik weet ook dat ik me hier moet bewijzen. Mijn droom? Ooit spelen in de Serie A.”

Die droom lijkt nu concreter dan ooit. AC Milan wil verjongen op het middenveld, en ziet in Jashari de ideale schakel tussen balverovering en opbouw. Zijn werkethiek, fysieke kracht en technische bagage maken hem een interessante optie voor de Italiaanse topclub.

Het is duidelijk dat Jashari zelf wil meewerken aan de transfer. Hij zou intern al aangegeven hebben dat hij snel duidelijkheid wil, en hoopt dat Club Brugge bereid is om zijn vertrek te faciliteren. Voorlopig blijven de onderhandelingen echter stroef verlopen.

De komende weken zullen bepalend zijn. Als Milan niet snel met een verbeterd bod komt, dreigt Club Brugge zijn goudhaantje gewoon aan boord te houden. Maar één ding is zeker: Jashari wil naar San Siro, en hij is bereid om daarvoor te wachten. Intussen is hij ook niet afgereisd naar de intussen afgelopen stage. Wordt vervolgd...