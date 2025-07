JPL-club nog verre van klaar 2 weken voor competitiestart: "Wachten op de juiste profielen"

Met slechts twee inkomende transfers - Marijnissen en Sebtaoui - blijft het voorlopig stil op de transfermarkt bij FC Dender. Coach Vincent Euvrard blijft ondanks alles geduldig.

“Er is voldoende budget om degelijke versterking te halen", zegt hij in Het Nieuwsblad. “Maar het gaat om het vinden van de juiste profielen. Hopelijk volgen er nog aanwinsten vóór de competitiestart.”

De uitgaande transfer van Ridwane M’Barki naar Patro Eisden ziet Euvrard als een positieve stap. “Hij zal daar meer speelminuten krijgen en geniet ook van financiële zekerheid op langere termijn. Voor hem is dit een afscheid langs de grote poort.”

De grote vraag blijft of Dender klaar zal zijn tegen Cercle Brugge op de openingsspeeldag. Na zowat tien vertrekkers werden slechts twee nieuwe spelers verwelkomd. En met de blessure van Berte en de revalidatie van Nsimba zit Dender offensief bijzonder krap. Die twee waren vorig seizoen samen goed voor achttien doelpunten.

Euvrard verwacht Nsimba snel terug op het veld. “Volgende week sluit hij aan bij de groep. Als alles goed gaat, zit hij tegen Cercle op de bank en kan hij een kwartier invallen. Berte missen we langer. Om hun afwezigheid op te vangen speel ik nu met een 3-4-3. Kadiri en Scheidler zijn spitsen van hetzelfde type, dus die kan ik moeilijk samen gebruiken.”

Ondanks twee nederlagen op de stage maakt Euvrard zich daar weinig zorgen over. “Vorig jaar verloren we ook onze laatste oefenmatch zwaar, maar startten we met vier op zes. Tegen Groningen creëerden we veel kansen maar scoorden we niet. Heracles was dan weer gewoon sterker, al kwamen we nog op voorsprong via Scheidler.”