Dubbele opsteker voor Nicky Hayen: twee extra manschappen vlak voor de Supercup

Voor Nicky Hayen was het niet de makkelijkste zomer. Heel wat spelers vertrokken al (of staan op vertrekken), terwijl er ook al heel wat nieuwkomers moesten worden ingepast binnen het team.

Niet evident dus voor de blauw-zwarte oefenmeester, die ondertussen wel wat goed nieuws mocht ontvangen vanuit het bestuur. Twee spelers keren namelijk terug binnen de kern.

Looking back on a wonderful day! 💙🖤



Handing out signatures and selfies to the best fans! 🤩