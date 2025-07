"Marc Wilmots blijft ons verrassen met cadeautjes": Mircea Rednic wil meer en krijgt meteen antwoord

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Mircea Rednic en Marc Wilmots hebben wat grappen gemaakt over de transferperiode. Een ontspannen sfeer ondanks de drukte rondom de transfers.

Bij Standard blijft de sfeer ontspannen ondanks de druk van de transferperiode. Het team wil rustig vooruitgaan terwijl ze werken aan het versterken van hun kern voor het nieuwe seizoen. En er ligt nog wel wat werk op de stapel.

Wat heeft Mircea Rednic te vertellen?

Zoals gemeld door de krant Le Soir heeft Mircea Rednic tot dusver genoten van het werk van zijn sportief directeur. "Marc verrast ons altijd, met cadeautjes. Ik wil er nog meer!" grapte hij, wat tot gelach leidde in Luik.

Marc Wilmots liet zich niet onbetuigd en antwoordde op dezelfde toon: "Jouw cadeau heb je al, dat is bij Standard zijn." Een vriendelijke steek die de goede relatie tussen de twee mannen (voorlopig?) illustreert .

Verwachtingen zijn duidelijk

Rednic verduidelijkte vervolgens zijn verwachtingen. "De kern is goed gevuld, maar het is altijd goed om oplossingen te hebben voor de concurrentie. Serieus, we willen kwaliteitsspelers."

Hij prees ook het werk van Wilmots op de moeilijke transfermarkt. De club blijft niet stilzitten, met negen nieuwe aanwinsten deze zomer om de kern te versterken en hoger te mikken. Al blijft het wachten op bijvoorbeeld Axel Witsel.